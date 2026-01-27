사진=텐아시아DB

배우 이나영이 '아너 : 그녀들의 법정'을 통해 3년 만에 드라마에 복귀한다. 이나영은 "남편이 많이 응원해 줬다"며 16년째 작품 활동을 쉬고 있는 원빈의 근황을 전했다.지난 26일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 새 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이나영, 정은채, 이청아, 박건호 감독이 참석했다.'아너 : 그녀들의 법정'은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 동명의 스웨덴 드라마가 원작이다. 이나영, 정은채, 이청아가 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen and Join)의 대표 변호사로 분한다.이나영은 L&J의 대외적 메신저이자 핫 셀럽 변호사 윤라영 역을 맡았다. 이나영은 "3명 중 대외적인 메신저 역할을 하는 인물"이라며 "겉으로 보기엔 화려한 셀럽 변호사지만 안으로는 깊은 상처를 가지고 있다. 그 상처를 직면하고 버티며 해야 할 일을 과감하게 해내는 캐릭터"라고 설명했다.웨이브 오리지널 '박하경 여행기' 이후 3년 만에 드라마에 복귀하는 이나영은 "전문직을 맡아본 적이 별로 없었기에 이번 작품을 준비하며 발성 공부를 많이 했다"고 말했다. 이어 그는 "처음에 시나리오를 읽었을 때 추리소설을 읽는 것 같았다. 그래서 데뷔 후 처음으로 변호사 역을 맡게 됐다"고 덧붙였다.남편 원빈의 응원은 없었냐는 질문에 이나영은 "있었다"며 웃었다. 그는 "(남편과) 같이 시나리오를 재밌게 읽었다. 아무래도 같은 직업을 가지고 있다 보니 어려움을 이해해 주더라. 그래서 '힘내라, 어렵겠다'라고 응원을 많이 해줬다"고 밝혔다.정은채는 L&J 대표 강신재를 연기한다. 정은채는 "강신재는 성격이 굉장히 냉철하고, 불같은 추진력을 가지고 있는 인물"이라며 "그러나 피해자들과 소외되는 약자들에게는 뜨거운 심장을 가지고 있는 매력적인 캐릭터"라고 말했다.정은채는 작품을 선택한 이유에 대해 "처음 시나리오를 읽었을 때 장르적인 것과 더불어 사회에 던지는 메시지가 있는 것 같아 매력적이라고 느껴졌다"고 답했다. 그는 "서로 다른 이십년지기 3명의 친구가 각자만의 방식으로 분투하는 내용을 담았다. 흡인력이 대단한 작품이기에 모두 재밌게 보실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.이청아는 L&J의 행동파 변호사 황현진으로 분한다. 이청아는 "평소 우아한 역할을 많이 맡았었는데, 오랜만에 몸을 굴리는 역할을 제안받아서 작품을 선택하게 됐다"고 말문을 열었다. 그는 "그런데 막상 대본을 다 읽어보니 생각과는 다른 부분이 많아 무서웠다. 그래도 감독, 작가님이 확신을 주셔서 한번 도전해 보기로 마음먹었다"고 웃었다.작품을 위해 어떤 노력을 들였냐는 질문에 이청아는 "직업이 주는 특성보다는 캐릭터에 집중하려고 했다"고 답했다. 이청아는 "이전에 잠깐 변호사라는 역할을 맡았었는데, 그때 직업적 특성에만 집중하다 보니 놓치는 것들이 많았다. 그래서 이번 작품에서는 황현진이라는 인물을 잘 표현해 내기 위해 노력했다"고 설명했다.작품의 연출을 맡은 박건호 감독은 "스웨덴 원작이 가지고 있는 사건의 탄탄함과 힘은 유지하되, 한국적 정서를 표현하고자 관계의 밀도를 높이려고 했다"고 말했다. 이어 박 감독은 "특히 극 중 3명의 결정과 선택이 너무 사건으로만 치우쳐지지 않게끔 20년이라는 우정을 잘 표현하는 것에 초점을 맞췄다"고 밝혔다.시청률에 대한 욕심을 드러내기도 했다. 박 감독은 "시원하게 10% 시청률을 넘어보고 싶다"라며 "서현우, 연우진 등 3명의 여성 주인공 말고도 각자의 매력을 가지고 있는 남자 배우들이 여럿 나온다. 그분들을 통해 또 다른 재미를 느끼실 수 있을 테니 많은 관심 부탁드린다"고 요청했다.'아너 : 그녀들의 법정'은 다음달 2일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr