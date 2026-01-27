사진=텐아시아DB

과거 모친과 절연했다고 밝힌 개그우먼 김영희가 '말자쇼'에서 어린 시절 일화를 털어놨다.지난 26일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 가족 간의 스트레스를 주제로 다양한 이야기를 나눴다. 이날 방송에선 아버지의 무뚝뚝한 말 한마디에 상처받는다는 한 자녀의 고민이 등장했다.'말자 할매' 김영희는 "무뚝뚝해도 '난 원래 무뚝뚝해요'라고 하면 상대가 오해하기도 쉽고 상처받기도 쉽다"고 공감했다. 또 그는 "짧게나마 말이라도 해줬으면 좋겠다. 말 한마디가 진짜 중요하다"고 강조하면서 "우리 부모님들 무뚝뚝한 걸 넘어서 말이 퉁명스럽게 나올 때가 있다. 자녀 걱정이라고 하는데 자녀한테는 상처다"라고 지적했다.자신의 어린 시절 일화를 공개하기도 했다. 김영희는 "우리 엄마가 요리 정말 잘한다. 그런데 시장에 갈 때 걸리적거린다고 날 안 데려갔다. 근데 어느 날 웬일로 시장에 가자더라. 좋아서 따라가는데 엄마가 '내가 미쳤지'라고 말하는 게 들렸던 기억이 난다"고 회상했다.이어 김영희는 "모든 인간관계는 연기가 필요하다. 조금 덜 웃기더라도 많이 박수 쳐주고 웃어줘야 한다"며 MC 정범균을 바라봤다. 정범균은 흠칫 놀라면서 "그걸 왜 나를 보면서 얘기하시느냐"라고 반응해 웃음을 자아냈다.김영희는 "가장 가까운 사람한테 연기하면서 살아라"는 솔루션을 제시했다. 이어 정범균은 객석으로 내려가 딸과 함께 온 아버지들과 리액션 연습을 진행했다. 표현에 어색해하면서도 자녀에게 진심을 전하는 아버지들의 모습이 웃음과 감동을 동시에 선사했다.특별한 사연도 공개됐다. 42년 전 공덕동에서 함께 자취하고 광장시장에서 같이 일했던 친구를 찾는다는 내용이었다. 사연자는 친구와 함께 난방도 안 되는 집에서 함께 고생했던 추억을 떠올리며 눈시울을 붉혔다.김영희는 "나도 이 나이가 됐을 때 눈물 그렁그렁하면서 찾을 만한 친구가 있을까? 누군가 이렇게 열정적으로 찾을 수 있다는 게 너무 멋있다"며 꼭 친구를 찾길 바란다고 말해 뭉클함을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr