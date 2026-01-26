아이브/ 사진 제공=스타쉽

아이브/ 사진 제공=스타쉽

아이브/ 사진 제공=스타쉽

그룹 아이브가 정규 2집 'REVIVE+'로 2월 23일 컴백한다.아이브(IVE·안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)는 지난 25일 공식 SNS 채널을 통해 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 'SPOILERS ALERT(스포일러 알러트)' 이미지를 게재했다.공개된 사진 속 아이브는 촬영 현장의 생동감이 느껴지는 스튜디오를 배경으로 각기 다른 매력을 드러냈다. 멤버들은 현장 곳곳의 다채로운 오브제들을 자유자재로 활용해 자신들만의 독보적인 감성을 연출하며 완성형 비주얼을 뽐냈다.먼저 장원영은 'THE SPOILERS'가 적힌 부츠 봉투를 든 채 카메라를 응시하며 시크한 무드로 압도적인 존재감을 선보였다. 가을은 블루 퍼 자켓과 블랙 롱 부츠를 매치해 몽환적인 분위기를 자아냈으며, 리즈는 화이트 베레모와 레이어드 룩을 완벽하게 소화, 환한 조명을 뒤로 프로페셔널한 감성을 완성했다.이어, 금발 헤어로 변신한 레이는 수많은 강아지 사진이 담긴 포스터를 든 채 힙하고 유니크한 매력을 발산했고, 이서는 도트 패턴이 돋보이는 원피스를 입고 모델 같은 아우라를 뽐내 이목을 사로잡았다. 마지막으로 안유진은 다채로운 핀버튼이 장식된 그레이 원피스를 입고 'BANG BANG(뱅뱅)'이라는 글자가 걸린 의상 행거 옆에서 포토제닉한 포즈를 취하며 6인 6색 스포일러 포토의 대미를 장식했다.또한, 아이브는 자신들의 얼굴이 커버로 위치한 매거진을 들고 다양한 포즈를 취하며 감각적인 분위기를 완성하는가 하면, 대기실 거울을 배경으로 자유롭게 촬영을 준비하는 듯한 모습으로 새로운 콘셉트에 대한 궁금증을 끌어올렸다.함께 공개된 이미지 곳곳에 배치된 스포일러 요소들 또한 팬들의 즐거움을 배가시켰다. 다양한 소품과 텍스트가 붙은 무드 보드, 퍼즐을 맞출수록 드러나는 단체 포토 등 디테일한 장치들이 신보에 대한 호기심을 자극했다. 특히, 멤버의 팔과 손목을 통해 드러난 '26.02.23' 이라는 숫자를 통해 발매일을 공개하며 국내외 팬들 사이에서 뜨거운 화제를 모으고 있다.아이브는 이번 스포일러 포토를 통해 2월 23일 정규 2집 'REVIVE+' 발매를 확정했다. 앞선 커밍순 필름을 통해 시네마틱한 시리즈를 선보이며 신보에 대한 기대감을 더한 가운데, 데뷔 이래 독보적인 콘셉트와 '자기 확신'이라는 팀 컬러에서 나아가 '공감'과 '연대'의 메시지를 담은 음악으로 트렌드를 선도해 온 아이브가 신보를 통해 어떤 새로운 변신을 펼칠지 관심이 집중된다.아이브의 정규 2집 선공개곡은 오는 2월 9일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr