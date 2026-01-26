사진=텐아시아DB

사진='극한84' 캡처

방송인 기안84가 '극한84'에서 역대급 고통을 호소하며 눈물을 보인다.지난 25일 방송된 MBC 예능 '극한84'에서는 기안84가 북극 마라톤에 도전하는 모습이 공개됐다. 눈과 얼음으로 뒤덮인 낯선 대지 위에서 기안84는 육체적 한계와 정면으로 맞서며 진정한 완주의 의미를 그려냈다.이날 기안84는 러닝 초반 대부분의 참가자가 걷는 상황에서도, 업힐 구간을 묵묵히 달리며 페이스를 끌어올렸다. 난생처음 아이젠을 착용한 채 거친 돌산 러닝에 나선 기안84는 곳곳의 물웅덩이에 빠지며 고전을 면치 못했고, 사전 답사 때와 전혀 다른 빙하 지형에 당황하는 모습도 보였다.결국 미끄러운 빙판 위에서 넘어지고 만 기안84는 "내가 이렇게 무기력하고 연약한 사람이었나 싶었다"고 솔직한 심정을 털어놨다. 이어 "알 수 없는 분노가 차올랐고, 그게 경기에 방해가 될 게 분명했다. 그 분노를 삭이며 넓디넓은 빙하길로 다시 달려 나갔다"고 당시를 회상했다.로프 구간에 이르러서는 에이스 권화운의 강력한 라이벌로 보였던 네덜란드 2인조와 마주했다. 이를 바라보던 기안84는 "내가 라이벌이다. 한국 중년의 힘을 보여줘야겠다. 한국의 노익장을 보여줘야겠다"며 스스로를 다잡았다.조심스럽게 코스를 통과하며 리듬을 되찾은 기안84는 점차 빙판길에 완벽히 적응했고, "일반 마라톤과는 차원이 다르다. 나는 지금 북극 마라톤을 뛰고 있다"며 각오를 불태웠다. 빙판 코스를 무사히 통과한 뒤 로드 구간에 접어든 기안84는 망설임 없이 다시 속도를 끌어올렸다.이후 기안84는 이번 도전에 담긴 의미를 차분히 정리했다. 또 "사람들이 긴 시간을 비행기로 이동하고, 돈과 시간을 써가며 왜 이런 고생을 자처하느냐고 하는데 결국 이유는 하나, 행복하려고 하는 것"이라고 말했다. 이어 "인간은 신기한 동물이다. 모든 행위의 끝은 결국 행복이다. 마라톤도 그런 하나의 행위인 것 같고, 그게 달리기의 묘한 매력"이라고 털어놨다.방송 말미 공개된 예고편에서는 기안84가 역대급 고통을 호소하며 눈물을 보이는 장면이 담겨 궁금증을 자아냈다. 과연 기안84의 북극 마라톤 도전이 어떤 결말을 맞이했을지 관심이 쏠린다.'극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr