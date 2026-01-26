사진제공=JTBC

'최강야구'의 이종범 감독이 주장 김태균을 향해 뜻밖의 사랑 고백을 한다.26일 방송되는 JTBC 야구 예능 '최강야구' 135회에서는 브레이커스와 독립리그 대표팀의 최강시리즈 2차전 경기가 펼쳐진다. 현재 13주째 0%대 시청률을 벗어나지 못하고 있는 '최강야구'는 프로그램 폐지 가능성까지 거론되고 있다.앞서 3판 2선승제인 최강시리즈에서 1차전 승리를 거둔 브레이커스는 우승에 한 발짝 다가간 상황. 이 가운데, 이종범 감독이 주장 김태균에게 사랑을 고백한다. 이종범 감독은 "나는 너를 거시기해. 그러니까 열심히 해"라며 걸쭉한 사투리로 수줍은 진심을 전한다. 이에 감동한 김태균은 "나 뛸 자신 있어!"라며 폭풍 질주 의지를 드러낸다고.이종범 감독의 애정은 김태균의 열정에 불을 지핀다. 열정 과다 상태의 김태균이 몸에 맞는 공으로 1루에 출루한 것. 이종범 감독은 "4번 타자 시켰더니 몸빵하냐!"라고 김태균에게 울분(?)을 토해 더그아웃을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.'최강야구' 135회는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr