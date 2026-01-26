/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공=코미디TV

코미디언 김해준이 개그계 선배들로부터 호된 지적을 받았다.23일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석') '맛있으면 내 고향' 특집 1부에서는 김해준이 개그를 받아치지 못해 선배들로부터 일침을 듣는 모습이 그려졌다.이날 'THE 맛녀석' 멤버들은 피순대부터 피굴까지 전라도 지역의 다양한 음식들을 맛보며 '고향의 맛'을 만끽, 깊은 미식 경험으로 시청자들에게 대리만족을 선사했다.식사를 마친 뒤 문세윤은 시계를 보며 "(서울로) 올라가려면 한참 가야 하는데, 나 먼저 출발할게"라고 말하며 즉흥 콩트를 시작하고, 이어 김해준에게 "너는 뭐 타고 왔냐?"라고 질문하며 자연스럽게 흐름을 넘겼다.그러나 김해준은 "차 타고 왔다"라고 답해 콩트의 맥을 끊었고, 이를 지켜보던 황제성은 "밥맛 떨어지게"라며 크게 탄식했다. 이어 "몇 번을 얘기해"라고 분노섞인 반응을 보이며 웃음을 자아냈다.문세윤이 다시 멤버들에게 "너흰 뭐 타고 왔어?"라고 묻자, 황제성과 김준현은 "가르마 타고 왔지", "리듬 타고 왔지"라고 재치 있게 받아치며 개그맨 선배다운 본보기를 보여 감탄을 자아냈다. 여기에 문세윤은 "난 커피 타고 왔다"라고 덧붙이며 즉흥 콩트의 화룡점정을 찍어 현장을 웃음바다로 만들었다.평범한 답변으로 기회를 날린 김해준에게 문세윤은 "어느 코미디언이 차 타고 오나?"라며 일침을 가하고 다시 한번 기회를 줬지만, 김해준은 "카니발 타고 왔다"라고 답해 멤버들의 분노를 또 한 번 불러일으켰다. 이에 황제성은 "개그의 기본이 안 됐다"라며 김해준의 개그맨으로서의 기본자세에 대해 지적했다.한편, 이날 방송에서는 두 번째로 찾은 식당에서 전라남도 고흥에서도 귀하다는 '피굴'을 먹방 10년 만에 처음 맛보는 멤버들의 모습이 공개돼 화제를 모았다.'THE 맛있는 녀석들'은 매주 금요일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr