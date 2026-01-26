사진=tvN

박민영에게 숨겨진 진실을 알아내기 위한 위하준의 위험한 사랑이 시작된다. 실제로 박민영은 1986년생, 위하준은 1991년생으로 5살 연상 연하다. 앞서 지난해 방송된 박민영 주연의 TV조선 드라마 '컨피던스맨 KR'은 최저 시청률 0.7%를 기록한 바 있다.3월 2일(월) 오후 8시 50분에 첫 방송 될 tvN 새 월화드라마 '세이렌'이 2차 티저 영상을 공개, 한설아(박민영 분)의 실체를 찾고자 죽음을 부르는 사랑에 뛰어들 차우석(위하준 분)의 위태로운 여정을 예고하고 있다.공개된 영상은 "모든 범행엔 의도가 있어요"라는 말과 함께 의문의 죽음 속 진실을 찾아가는 차우석의 모습으로 포문을 연다. 차우석이 예의주시 중인 여자는 미술품 경매사 한설아로, 한설아는 그녀를 사랑한 남자들이 모두 죽음을 맞이했다는 섬뜩한 과거를 가지고 있는 터.남자들의 죽음 뒤에 한설아가 있으리라 추측한 차우석은 한설아에게 진실을 말하라고 추궁하지만 한설아는 오히려 "당신은 결국 아무것도 알아내지 못할 거예요"라며 도발해 긴장감을 높인다. 한설아의 일거수일투족을 은밀히 따라다니던 차우석은 결국 베일에 가려진 진실을 알아내고자 한설아를 사랑하기로 결심한다.이런 가운데 한설아에 대한 의문을 증폭시키는 수상한 정황들이 연이어 펼쳐지고 있다. "친구를 죽게 한 여자에게 반하기라도 한 건가요?"라는 한설아의 질문부터 "복수라도 한다고 생각하나?"라며 복수를 언급하는 백준범(김정현 분)의 의미심장한 한 마디가 한설아에게 무언가 사연이 숨겨져 있음을 짐작하게 한다.차량이 완전히 부서질 정도로 큰 교통사고 현장에 홀연히 나타난 한설아의 표정에는 슬픔일지, 기쁨일지 모를 미묘한 감정이 서려 있다. 과연 한설아는 모두가 추측하는 대로 남자들을 죽음으로 몰고 간 범인이 맞을지, 한설아의 실체에 관심이 집중된다.이렇듯 '세이렌'은 2차 티저 영상을 통해 비밀스러운 여자 한설아와 미스터리한 죽음의 실체를 좇는 보험조사관 차우석의 아슬아슬한 관계성을 보여주고 있다. '진실을 찾기 위해 그녀를 사랑하기로 했다'는 문구처럼 차우석은 죽음을 무릅쓰고 한설아를 사랑한 대가로 그토록 원하던 진실을 밝힐 수 있을지, 차우석이 찾아낸 한설아의 진실은 무엇일지 '세이렌' 첫 방송이 기다려진다.빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 그녀와 그 여자 주변의 죽음들을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스릴러를 담은 '세이렌'은 3월 2일(월) 저녁 8시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr