이광수와 2018년부터 공개 연애 중인 배우 이선빈이 '틈만 나면,'에서 뜻밖의 과거를 밝힌다.오는 27일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 이선빈, 김영대가 봉천동 일대에서 에너제틱한 하루를 보낸다. 이날 이선빈은 왁자지껄한 웃음과 함께 "영대가 거의 제 친동생이다. 손이 많이 가고, 신경 쓰이는 스타일이다"라며 대화를 주도한다.이선빈이 김영대의 일일 보호자를 자처하며 동생 챙기기에 앞장서자, 익숙한 애착동생의 향기를 느낀 유재석은 "선빈이하고 영대의 관계가 나와 광수 같은 사이네"라고 말한다. 이어 이선빈은 봉천동과의 특별한 인연을 밝히며 "점심도 제가 생각나는 곳을 소개하겠다"며 적극적으로 나선다.그런가 하면, 이날 이선빈은 '틈만 나면,'에 최적화된 에너자이저 활약을 펼친다. 무엇보다 이선빈의 숨겨진 게임 본능이 빛을 발한다고. 이선빈은 "제가 운동하는 걸 정말 싫어하는데, 사실 어릴 때 육상 선수를 했다"라며 깜짝 과거를 고백하더니, 나오는 모든 미션마다 원 샷 원 킬 의 능력치를 발휘해 모두를 놀라게 한다. 급기야 이선빈은 "너무 재밌다. 또 오고 싶다. 10시까지 할 수 있다. 콧노래 나오는 걸 참고 있다"라며 의욕을 불태운다.'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr