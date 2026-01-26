사진=송가인 유튜브

가수 송가인과 안성훈이 무명 시절 소속사의 부당 대우를 폭로했다.26일 송가인 유튜브에는 '[밥친구 왔어라] 14년차 찐 트롯남매 송가인과 안성훈! 항간에 떠도는 모든 이야기들에 대해 털어놓다? (feat.흑백요리사2 서울엄마)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송가인은 안성훈과의 14년 인연에 대해 이야기했다. 무명 시절부터 함께한 두 사람은 한 기획사에 소속되어 있었지만, 힘든 시간을 보냈다고.송가인은 "어떤 분이 저희를 키우고 싶다고 해서 같은 소속사에 들어갔다. 회사가 어려워서 행사 때 제가 옷 갈아입는 동안 성훈이가 밖에서 망봐주고 했다"고 회상했다.서로 매니저 역할을 하며 지탱해 왔지만, 안성훈은 소속사와 불미스러운 일을 겪게 됐다. 당시 송가인은 비교적 짧은 3년 계약으로 끝까지 버티고 나갔지만, 안성훈은 7년 계약으로 갈등을 생겼다.자유롭게 활동할 수 없게 된 안성훈은 "아버지가 소속사 대표를 만나 '회사가 어려운데 놔줄 거냐'고 했지만, 대표는 '500만원 주면 음원 내주겠다'고 했다"며 부당한 금전 요구를 받았다고 털어놨다.결국 법정 소송까지 했지만, 안성훈은 "노래 안 하면 놔주겠다"는 소속사 측의 요구를 받아들여 7년이나 노래를 하지 못했다고.송가인은 "성훈이기 노래를 정말 잘하는데, 가수를 포기하고 주먹 가게를 오픈했다. 무명 시절에는 사람 때문에 상처받는 게 너무 힘들었다. 그 힘든 시간은 말로 다할 수 없다. 너무 어렸다"고 이야기했다."요즘도 그런 회사 많겠죠"라고 언급한 송가인은 "그런 후배들이 있으면 내가 힘이 없으니까, 조금 힘 있는 분들께 '저 친구가 계약 때문에 힘들다더라. 구제 좀 해달라'고 부탁한다. 힘이 없으니까 인맥을 통해서라도 도움을 주고 싶더라. 내가 무명 시절 겪은 고통을 이제 자라나는 후배들이 겪지 않았으면 좋겠다"며 예쁜 마음을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr