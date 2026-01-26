사진 = '정지선의 칼있스마' 유튜브 채널 캡처

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'의 우승자인 최강록이 최근 우승 상금 3억 원을 전액 입금받은 사실이 알려졌다.정지선 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '정지선의 칼있스마'에서는 '흑백요리사3 재도전하는 백수저?! 정지선 X 정호영 흑백요리사2 최종화 끝장 리뷰'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정호영은 정지선과 함께 프로그램 최종화를 시청하며 출연자들의 다양한 비하인드 스토리를 전했다.정호영은 방송 리뷰 도중 최강록과 통화한 내용을 언급하며 상금이 드디어 입금됐다는 소식을 들었다고 밝혔다. 정호영은 최강록에게 "이제 친하게 지내자"고 농담을 건넸다며 현장에 웃음을 안겼다. 상금 지급이 종영 후 다소 늦어진 이유에 대해 정호영은 "넷플릭스 공개가 모두 확정된 이후에 지급되는 시스템 때문"이라고 설명했다. 특히 계약 조건에 '스포일러를 방지하기 위해 우승 결과가 외부로 유출될 경우 상금을 받지 못한다'는 강력한 조항이 포함돼 있어 입금이 지연된 것이라고 덧붙였다.영상에서는 경연 당시의 뒷이야기와 정호영의 재도전 의사도 화제가 됐다. 정호영은 결승전에서 최강록이 선보인 요리와 비슷한 메뉴를 준비했었으나 점수 차이가 크게 났다며 "같은 요리로 맞붙지 않은 것이 천만다행"이라며 너스레를 떨었다. 또한 미션에서 화제를 모았던 100만 원 상당의 아귀 걸이 제작 비화와 함께 각종 생선 관련 축제에 불러달라는 재치 있는 홍보도 잊지 않았다. 이어지는 시즌3 참가 여부를 묻는 질문에 정호영은 "요리에 대한 아쉬움이 남아 더 보여주고 싶은 것이 많다"며 이미 함께할 팀원까지 구상해 두었다는 사실을 밝혀 재출전 가능성을 시사했다.최강록은 앞서 진행된 종영 인터뷰를 통해 상금 3억 원을 노년에 국수집을 차리는 데 사용하고 싶다는 계획을 밝힌 바 있다. 시즌1의 탈락을 딛고 재도전 끝에 '요리 괴물' 이하성을 꺾으며 최종 우승을 차지한 최강록은 조림 요리의 대가다운 면모로 '조림인간' 등의 별칭을 얻으며 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 이가운데 정호영은 이번 시즌에서 최종 4위를 기록하며 본인만의 독창적인 요리 세계를 확실히 각인시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr