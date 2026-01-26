신장암 수술 받았는데 흡연이라니…서장훈 "이건 특수한 상황, 어려운 것 이해" ('물어보살')

사진제공=KBS Joy

서장훈이 신장암 수술을 받은 아내를 두고 금연하지 못하는 남편에게 조언한다.26일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 349회에는 암을 극복한 사연자가 출연, 결혼을 앞두고 남편의 흡연 문제로 고민을 털어놓는다.사연자는 2022년 12월 현재의 남편을 만난 뒤, 이듬해 1월 건강검진에서 신장암 3기 진단을 받았다고 밝혔다. 특별한 증상 없이 운동과 건강관리를 해오던 상황에서 받은 갑작스러운 진단에 “병원에서 눈물조차 안 났다”며 당시의 충격을 전한다. 가족에게도 쉽게 말하지 못한 채 혼자 힘들어하던 사연자는 남편에게 사실을 털어놨고, 남편은 꽃을 들고 찾아와 “옆에서 지켜주겠다”고 말해 큰 힘이 됐다고 회상한다.수술과 항암 치료를 마친 사연자는 현재 6개월마다 CT 검사를 받으며 일상생활을 이어가고 있다. 수술 후 2년 반이 지난 지금도 재발에 대한 불안 속에서 건강을 가장 우선으로 생각하고 있다고 밝힌다. 혼인신고를 마친 두 사람은 결혼식을 앞두고 아이 계획까지 고민 중이지만, 사연자는 남편의 흡연 습관이 가장 큰 걱정이라고 말한다.사연자는 “암이라는 병을 겪으며 직접 아파보니 걱정이 된다”며 “술이나 다른 것도 조심해야 하지만, 제일 위험한 요소가 흡연이라서 더 예민해질 수밖에 없다”고 토로한다. 이에 서장훈은 남편을 향해 “끊기 어려운 건 이해되지만 이건 특수한 상황”이라며 “아내를 생각하면 결국 금연해야 한다”고 단호하게 말하고, 이수근 역시 “사랑하는 아내의 소원이라면 진지하게 생각해 봐야 한다”, “담배 생각날 때 하나씩 먹어”라며 사탕을 건네기도 한다.보살들은 암 치료 이후의 회복 과정과 아이 계획에 대해서도 신중한 접근이 필요하다고 강조한다. 건강과 사랑, 그리고 미래 사이에서 고민하는 부부에게 어떤 조언이 이어질지 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr