박준면, 김혜수에 무슨 소리 들었길래…CEO 됐다 "김치 사업 시작"

박준면이 김혜수의 권유 덕분에 김치 CEO가 됐다고 밝혔다.지난 25일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 김영옥, 박준면이 출연했다.뮤지컬, 드라마 외에 박준면이 최근 바쁜 이유는 또 있다고. 박준면은 "얼마 전부터 김치 사업을 시작했다"고 근황을 밝혔다. 그는 "제가 원래 김장을 늘 직접 해 먹었다. 지인들에게 나눠주다가 김혜수 선배님이 사업으로 키워보면 좋겠다고 해서 시작하게 됐다. 그 말 한마디로 여기까지 오게 됐다"고 설명했다.박준면은 이날도 자신이 직접 만든 김치를 가져왔다. 그는 "오늘도 다 나눠드리려고 박스를 한 개씩 준비해 왔다"며 김치 선물을 예고했다.박준면의 김치를 직접 먹어본 김영옥도 그 김치를 극찬했다. 김영옥은 "제가 살면서 김치를 얼마나 많이 먹어봤겠나. (박준면 김치는) 진짜 맛있다. 입에 쫙쫙 붙는다. 그렇게 맛있을 수가 없다"고 말했다.박준면은 김치 맛의 비결로 '조기 교육'을 꼽았다. 그는 "어렸을 때부터 김장을 200~300포기씩 담가 먹던 집이었다. 장도 직접 담가 먹었다. 자연스럽게 미식 조기 교육을 받았다"고 말했다. 이어 "공연 때문에 전국을 다니다 보니 맛집은 '띵똥' 하면 바로 나온다"며 미식에 자신감을 보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr