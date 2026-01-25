사진 = 고경표 인스타그램

배우 고경표의 파격적인 비주얼이 충격을 자아냈다.최근 고경표는 자신의 인스타그램에 광고 화보 해시태그와 함께 사진을 올렸다.사진 속 고경표는 밝은 금발 헤어스타일로 강렬한 인상을 남겼다. 블랙 레더 재킷을 걸친 채 포즈를 취하며 세련된 무드를 자아냈고, 재킷 안쪽으로는 패턴 디테일이 더해진 의상이 보이며 감각적인 스타일링을 완성했다. 깔끔한 배경 속에서도 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 돋보이며 화보 장인의 존재감을 드러냈다.이를 본 팬들은 "진짜너무잘생겼어요" "30대 외모가 이래도 되는건가요" "역시 화보장인" "화이팅" "잘생겼다" "사랑해요 오빠" 등의 댓글을 남겼다.한편 고경표는 1990년생으로 동갑내기 배우 박신혜와 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 열연 중이다. 극 중 고경표는 검은 야심을 숨기고 여의도로 돌아온 기업 사냥꾼 신정우 역을 맡았다. 신정우는 오직 숫자만을 믿는 완벽주의 워커홀릭이자 부하 직원에게도 존댓말을 쓰는 여의도 비공식 냉미남으로 비즈니스를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 냉철한 카리스마를 보여준다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr