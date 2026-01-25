사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 럭셔리한 일상을 공개했다.최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "겨울이 지겨우니까 나는 봄 옷을 입겠어"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 기은세는 벽돌 패턴의 거리 배경 앞에서 브라운 톤 아우터를 입고 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 짧은 단발 헤어와 골드 이어링으로 세련된 인상을 더했고 아이보리 컬러 숄더백으로 부드러운 봄 무드를 완성했다.또 다른 사진에서는 선글라스를 매치한 채 넓은 벽면 앞에 서 있어 도회적인 분위기를 강조했으며 카페 안에서는 커피를 마시는 순간까지 감각적으로 담아내며 일상 속 화보 같은 장면을 만들었다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "언제나 내 롤모델은 기은세" "너무 예뻐" "어쩜이리두 스타일 분위기 다가진건지" "분위기 넘 예뻐용" "역쉬 대한민국 대표미녀 은세님" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr