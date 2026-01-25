사진 = 임수향 인스타그램

배우 임수향의 털털한 매력이 눈길을 끈다.최근 임수향은 자신의 인스타그램에 "사진 괜찮냐고 친구한테 물어봤는데 친구가 말 없이 잘자요 아가씨 영상을 보내줬다 ..절교할까…?"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 임수향은 블랙 재킷과 슬림한 팬츠를 매치한 채 소파에 앉아 안경을 살짝 고쳐 쓰며 도회적인 분위기를 연출하고 있다. 손에는 휴대폰과 작은 소품을 들고 차분한 표정으로 카메라를 바라보며 깔끔한 스타일링 속에서도 또렷한 이목구비를 드러냈다.또 다른 사진에서는 곰 인형을 머리 위에 올린 채 익살스러운 포즈를 취하며 반전 매력을 더했고 커다란 'SHO' 글자 앞에서 브이 포즈를 하며 촬영장 분위기를 생생하게 전했다.이를 본 팬들은 "너무 멋지시구요 폼나요" "늘 응원합니다" "근데 언니 진짜 예쁘다" "귀여워요" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "누나 안경 너무 잘 어울러요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 임수향은 한 유튜브 채널에 출연해 고가 패딩을 선보인 바 있다. 당시 임수향은 "그때 집이 부자였는데 그래서 엄마가 이런 거 막 사줬었다"고 밝혔다.이후 슈퍼카를 타고 외출에 나서던 임수향은 금수저 설에 대해 "제가 페라리나 람보르기니를 타는 재벌처럼 되더라"며 "어릴 때 유복했던 건 맞지만 데뷔 후 부모님 사업이 기울고 아버지 건강까지 안 좋아지면서 실질적인 가장 역할을 한 지 10년이 넘었다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr