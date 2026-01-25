사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야의 고급스러운 미모가 시선을 모은다.최근 이엘리야는 자신의 인스타그램에 "감기 조심하세요"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이엘리야는 어두운 차 안에서 털모자를 깊게 눌러쓴 모습으로 시선을 끌었다. 또 다른 사진에서는 마스크를 착용한 채 또렷한 눈빛으로 카메라를 바라보며 겨울밤 특유의 차분한 분위기를 자아냈다. 이어 실내 공간에서는 긴 코트와 머플러를 매치해 단정하면서도 세련된 스타일을 완성했고 수수한 표정 속에서도 가려지지 않는 미모가 돋보였다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "압도적으로 아름다워요" "가려지지않는 미모" "추운데 감기 조심하시구요"라는 댓글을 달았다.앞서 이엘리야는 최근 클로버컴퍼니와의 계약이 종료되며 결별했다. 클로버컴퍼니는 한석규를 비롯해 남경주, 김나연, 안현호 등 다수의 배우가 소속된 엔터테인먼트사다.한편 이엘리야는 1990년생이다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다. 또 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에 출연해 뛰어난 가창력을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr