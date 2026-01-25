사진=텐아시아DB

사진=JTBC

권성준이 손종원을 향한 질투심을 내비친다.오늘(25일) 밤 9시에 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 수준급 요리 실력과 미식 철학을 겸비한 박준면의 냉장고 속 재료로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.이날 방송에서는 박준면의 최애 음식인 잡채를 뛰어넘을 '당면 요리'를 주제로 윤남노와 김풍이 맞붙는다. 김풍에게만 4연패 중인 윤남노는 "5연패는 절대 안 된다", "저도 면 요리를 좋아해 별명이 '면남노'다"라며 자신감을 내비친다. 이에 김풍은 손종원에게 선물 받은 앞치마를 두르고 등장해 "윤남노 셰프가 이제는 저를 이겨내고 훨훨 날아갔으면 좋겠다"는 여유 넘치는 덕담까지 건넨다.두 사람은 각자의 개성이 담긴 당면 요리로 역대급 평가를 끌어낸다. 요리 도중 김풍의 조리대로 뛰어가는 돌발 행동을 벌인 윤남노는 '불안핑'다운 위태로운 모습을 보이지만, 간이 완벽한 요리를 완성해 반전을 안긴다. 김풍 역시 그의 트레이드 마크인 고추기름을 활용한 요리로 시선을 사로잡고, 박준면은 한 입 먹자마자 "어떻게 이럴 수 있지"라며 감탄을 연발해 두 사람의 새해 첫 승부 결과에 궁금증이 쏠린다.이어지는 두 번째 대결에서는 손종원과 권성준이 다이닝 요리 대결을 벌인다. '흑백요리사' 시즌1의 우승자 권성준은 "손종원 셰프님은 내 질투의 대상", "유일하게 앞서고 있던 SNS 팔로워 수를 오늘 새벽에 역전당했다"고 밝혀 복수심을 불태운다. 급기야 권성준이 '냉부' 셰프들의 SNS 팔로워 수를 줄줄이 외우는 모습까지 보이자, 손종원은 "이런 사람 처음 본다"며 놀라움을 감추지 못한다.두 셰프는 요리뿐 아니라 퍼포먼스로도 승부수를 띄운다. 권성준은 손종원의 시그니처인 밧줄 감기 퍼포먼스를 따라 하며 시선을 끌지만, "너무 어려워"라며 허둥대 웃음을 자아낸다. 그러면서도 '냉부' 최초의 신개념 서비스까지 선보일 예정이라고 해 기대감을 높인다. 이에 다이닝 대결 전승을 기록 중인 손종원은 섬세한 요리로 다이닝의 진수를 보여주는 것은 물론, 특유의 '착한 마음씨'가 묻어나는 세심한 배려로 박준면을 감동하게 한다.'맛잘알' 박준면을 반하게 한 요리는 오늘(25일) 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr