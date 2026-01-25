사진=텐아시아DB/MBC

양세형이 100억 건물주의 자기 계발 '갓생'과, 이상형 박소영 아나운서를 향한 직진 로맨스로 안방극장에 설레는 이른 봄을 선물했다. 양세형은 1985년생, 박소영 아나운서는 1993년 생으로 두 사람은 8살 차이가 난다. '인기남' 전현무와 '결혼 선배' 홍현희가 전수하는 실전 연애 코칭은 물론 "예능이 아니라 연프(연애 리얼리티) 느낌이 난다"는 유병재의 감탄이 터져 나온 장면은 분당 최고 시청률 4.5%를 기록하며 시청자들의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. (닐슨코리아 제공)지난 24일(토) 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 382회에서 공개된 양세형의 아침은 손에서 책을 놓지 않는 '열독 모드'로 시작됐다. 지난 출연 당시만 해도 텅 비어 있던 방은 책으로 가득 찬 독서 방으로 리모델링 됐고, 여전히 잘 쓰고 있는 메모판엔 "보람 있게 살아라"라는 꿈속의 아버지가 남긴 유언부터 각종 명언이 빼곡히 적혀 있었다. 다만, 지식이 넘치는 공간의 틈새에서 맞춤법 실수가 발견되거나, 쉬운 단어의 뜻을 몰라 휴대폰을 검색하는 모습이 참견인들의 레이더망에 걸리는 등, 양세형은 지성미가 뿜어내는 가운데에서도 '뼈그맨'다운 웃음을 놓치지(?) 않았다.독서 이후엔 특별한 공부가 이어졌다. 조금 일찍 돌아가신 가족을 둔 양세형은 평소 죽음에 대해 심도 있게 고찰해 왔다고. 그래서 그 관심을 바탕으로 존엄한 죽음을 인도하는 '웰다잉 지도사' 자격증 취득을 목표로 온라인 강의에 몰두했다. 여기엔 단순히 죽음을 배우는 것이 아니라, 이를 통해 현재의 삶을 즐길 수 있다는 깊은 뜻도 있었다. 곳곳에서 발견된 양세형의 메모판엔 올해도 어김없이 웰다잉 지도사, 한국사 자격증 취득 등 개수만 무려 11가지에 달하는 새해 목표들이 빼곡히 적혀 있어, 매 순간을 헛되이 보내지 않으려는 그의 '갓생' 의지를 다시 한번 실감케 했다.이어 양세형과 그가 이상형이라 밝혔던 박소영 아나운서의 설레는 만남이 본격적으로 펼쳐졌다. 복권 방송 '황금 손'으로 출격해, 진행자 박소영을 만난 양세형은 평소 아나운서국 콘텐츠 채널 '뉴스안하니'를 챙겨본 '찐팬'답게 "(실물이 영상과) 완전 똑같다"며 수줍은 감탄을 연발했다. 이윽고 시작된 생방송에서는 옆에 있는 박소영 때문에 긴장한 나머지 귀여운 발음 실수를 범하기도 했지만, 야심 차게 준비한 "장미를 나누어 주면 그 향기가 내 손에 남는다"는 명언을 남기며 무사히 방송을 마쳤다. 방송 후 대기실에서는 명언에 진심인 양세형과 이를 보며 '현웃'이 터진 유병재의 극과 극 모습이 대비되며 큰 웃음을 안겼다.이날의 하이라이트는 아나운서국 부장 전종환의 주도와 유병재의 서포트로 성사된 양세형과 박소영의 저녁 식사 자리. 양세형은 여기서 박소영의 개인 채널 '달빛소영천사'는 물론, 마사회 아나운서 지망생 시절의 좌절 담까지 모두 꿰고 있는 '박소영 백과사전'을 펼쳐냈다. 또한, 양세형은 샐러드를 정성껏 덜어주는 매너를 장착하고는, "매력이 짙으신 분", "해피 바이러스"라며 칭찬 세례까지 퍼부었다. 여기에 박소영도 "너무 좋으신 분이다"고 화답, 스튜디오에선 설렘이 폭발했다. 한편 양세형은 과거 박나래와 핑크빛 기류를 형성한 적 있다.두 사람의 특별한 비하인드도 공개됐다. 양세형은 전혀 기억하지 못했지만, 박소영은 신입 사원 시절 한 회식 자리에서 처음 만났던 양세형을 생생하게 기억하고 있었다. 당시 박소영은 양세형이 건넨 "땀 흘려 돈을 버는 가치를 잊어버릴까 봐, 요즘도 어머니가 도배 일을 하시는 의정부에 가서 함께 일한다"는 말에 깊은 감명을 받아 이를 다이어리에 적어 뒀다고 밝혔다. 이어 자신도 한국사 자격증 시험에 도전할 계획이며, 명언, 러닝, 테니스를 좋아하고, 양세형이 꾸준히 하는 요리 봉사에도 관심이 있다는 둥 많은 교집합을 확인했다. 이에 자연스럽게 연락처를 공유하게 된 두 사람은 묘한 핑크빛 여운을 남기며 안방극장을 발칵 뒤집었다.연애 프로그램을 보는 듯한 설레는 기류에 스튜디오도 역시 난리가 난 가운데, 양세형이 촬영 후 박소영에게 먼저 연락했다는 사실을 밝히자 로맨스에 대한 기대감까지 타올랐다. 양세형은 첫 만남에 대한 의문을 풀며 훈훈하게 대화를 마무리했다고. 이에 전현무는 "끊기지 않게 연락을 주기적으로 하라"며 조언을 건넸고, 홍현희는 "오늘 방송 VCR 봤는데 너무 재미있게 나왔다고 연락해보라"며 적극적인 코치에 나섰다. 이러한 응원에 수줍게 화답한 양세형이 과연 박소영과 '그린라이트'를 제대로 켤 수 있을지 시청자들의 궁금증이 최고조에 달했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr