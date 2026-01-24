사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 깜찍한 비주얼이 돋보이는 근황을 공개했다.최근 한그루는 자신의 인스타그램에 "누구에게나 시작의 과정은 있습니다"라며 "한 시기의 이야기가현재의 제 삶을 대변하지는 않겠죠. 저는 지금 충분히 풍요롭고 안정적인 삶을 살고 있습니다"라는 멘트와 사진을 공개했다.사진 속 한그루는 타일 벽을 배경으로 두툼한 블랙 퍼 코트에 니트 후드를 뒤집어쓴 채 포근한 분위기를 연출했다. 한그루는 작은 인형을 두 손으로 안고 얼굴을 살짝 기대며 미소를 지었고 손끝에는 키링 장식이 달린 소품과 가방 스트랩이 함께 보인다. 크림 톤 상의와 어두운 하의가 자연스럽게 이어지며 겨울철 실내의 따뜻한 조명과 어우러진 표정이 사진의 중심을 잡는다.이를 본 팬들은 "넌 최고야" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "나이테를 그려가는 나무처럼 더 단단해질거라구용" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 한그루는 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연해 자신의 가성사를 밝힌 바 있다. 23세의 이른 나이에 결혼해 쌍둥이를 출산했고 2022년 결혼 7년 만에 이혼한 사실이 알려진 한그루는 쌍둥이가 만 5세가 됐을 무렵 이혼을 결심했다고 털어놨다.한그루는 "애들 아빠와 이혼 절차에서 절대 싸우고 싶지 않았다"며 "전 엄마가 아빠에 대한 원망이 커서 저희 친아빠를 자주 못 봤는데 그게 너무 한이 됐다"고 자기 경험을 고백했다. 이어 한그루는 "난 아빠가 너무 좋았다"며 "난 그렇게 안 하는 게 애들한테 해줄 수 있는 최소한의 배려인 것 같았다"고 했다.또 "이혼하고 처음엔 돈이 한 푼도 없었고 양육비 받은 걸로 빠듯하게 나가고 여윳돈이 없었다"며 "재산 분할을 안 했다"라고 현실적인 상황도 숨김없이 전했다. 그러면서 "노력하면 그래도 도와주시는 분들이 생기더라 그래서 이렇게 해 온 것 같다"며 "복귀할 때도 예전에 같이 작품 활동한 감독님이 불러주셔서 복귀했다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr