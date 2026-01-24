사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 신동엽이 모르는 '놀토 톡방'이 발각됐다.24일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 2년 6개월 만에 완전체로 돌아온 엑소(EXO) 수호와 찬열이 함께했다.이날 수호와 찬열은 데뷔곡 '으르렁' 의상을 입고 등장해 "초심을 잃지 말자는 마음"이라고 밝혔다. 오랜만의 완전체 컴백에 수호는 "설레고 긴장된다. 만감이 교차한다"고 소감을 전했다. 찬열은 "다 같이 모여서 활동 옛날 생각도 나고 즐겁고 행복하다"고 밝혔다.수호는 이번 완전체를 준비하며 팀 내 변화를 공개했다. 그는 "이번 앨범 준비하며 무수한 갈등이 많았다. 의견 수렴 방식이 달라졌는데, 예전에는 한 명이라도 싫어하면 안 했는데, 이번에는 과반수로 변경했다"고 전했다.과거 가능했던 '만장일치'가 이제는 불가능해졌다는 것. 이에 소녀시대 태연은 "사공이 많았구나. 만장일치 하려면 컴백 못 한다"며 공감했고, 블락비 피오 또한 "의욕이 앞서지"라며 팀 완전체 컴백 고충을 이해했다.수호는 "'놀토'에 애매하게 서운하게 한 사람이 있다"면서 MC 붐을 지목했다. 지난 출연 당시 결혼을 앞두고 있던 붐이 방송에서 자신을 초대한다고 했지만, 청첩장을 받으러 갔더니 이미 없었다는 것.붐은 "주변에서 수호 참석을 종용했잖냐. 부담일까봐"라고 해명했지만, 수호는 "붐이 직접 초대했다. 오히려 멤버들이 '왜 초대하냐'며 만류했다"고 강조했다. 그러자 붐은 "한 번 더 하겠다"며 깜짝 재혼 선언을 해 놀라게 했다. 이어 "수호 씨만 초대해서 리마인드 웨딩하겠다"고 수습해 폭소케 했다.찬열은 "학창 시절 추억 공유한 반가운 얼굴이 있다"면서 피오와 중학생 때 여의도 M사 연기학원을 같이 다닌 동기라고 밝혔다. 오디션 같은 조이기도 했던 피오는 '피구왕 통키'를 불러 합격했다고.6개월 넘게 연기학원에 같이 다닌 피오는 "같이 다녔는데, 찬열 형은 잘생겨서 교복 콘테스트 입상 후 SM 발탁돼서 엘리트 코스 밟았다. 저는 그냥 고등학교 입학했다. 교복 사러 가면 형 사진 있었다. 잘 되는 걸 보니 신기하더라"고 털어놨다.찬열은 "그런데 오가 먼저 블락비로 데뷔했다. 엑소 신인상 받을 때 연예인석에 있는 피오를 봤는데, 반가웠다"고 회상했다.한편, 신동엽은 대화 중 '놀토 톡방' 언급에 "우리 톡방이 있었냐?"며 깜짝 놀란 모습을 보였다. 태연이 김동현에게 "왜 초대 안 했냐"고 타박하자, 김동현은 "나도 몰랐다"고 고백해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr