'전지적 참견 시점' 양세형이 박소영 아나운서와 만났다.24일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 방송인 양세형과 ‘이상형’ 박소영 아나운서의 설레는 저녁 식사 현장이 공개됐다.이날 양세형은 박소영 아나운서가 진행 중인 프로그램에 '황금 손'으로 등장했다. 앞서 박소영을 자신의 '이상형'으로 꼽았던 그는 "떨림이 생방송 때문인지 긴장감 때문인지 모르겠다"고 털어놨다. 이에 홍현희는 "고준희가 질투하시겠다"며 웃음을 보였다.서경석은 '한국사능력검정시험' 계획을 물으며 "세형이 5월 거 봐라. 소영이도 본다고 하더라"고 제안했다. 박소영은 "시험 왜 보시냐. 자기 계발?"이라며 감탄했고, 곧 "점수 대결하자"며 또 다른 만남을 예고해 눈길을 끌었다.방송 후 양세형은 MBC 아나운서국 전종환 부장 제안으로 박소영 아나운서와 저녁 식사 자리를 갖게 됐다. 그는 유병재를 초대하며 "같이 가주면 좋지"라면서 설렘을 드러냈다.박소영 아나운서는 "'전참시' 영향력이 크더라. 회사에서 지나가면 '양세형'이라고 외치더라"고 털어놨다. 양세형은 "전종환 부장님이 만든 그림이다. '황금 손'한 것도 부장님 덕분"이라며 "다음에는 '황금 손' 소망하는 박소영 씨도 출연하게 해달라"고 당부했다.전 부장이 박소영에 대해 "독특한 것에 꽂혀서 목표를 이룬다. 재미있는 친구"라고 말하자, 박소영은 "나는 특이한 사람 별로 안 좋아한다"고 강조했다. 양세형은 "소영 씨는 특이한 게 아니라 매력이 짙으신 분"이라며 플로팅을 했다.양세형은 '뉴스 안 하니' 속 박소영의 캐릭터에 대해 "'순풍산부인과' 미달이 같은 존재다. 가장 큰 역할이다. 등장하면 다 웃고 있다. 해피 바이러스 같은 느낌이다. 배려 많은 분이라고 생각했다"고 마음을 표현했다.극찬받은 박소영 아나운서는 "2021년 신입사원 때 선배님 뵌 적 있다. 회식 자리였는데, 명언을 계속 터트리셨다. 기억에 남아서 다이어리에도 적어놨다"면서 "땀 흘려서 버는 돈의 가치를 기억하기 위해 어머니가 의정부에서 도배하실 때 가서 계속 노동을 한다고 했다"고 회상했다.이를 지켜보던 패널들은 "연프 같은 구도다 "오래 서로 잘 알고 있었네" "서로 알아주는 관계다"라며 두 사람의 러브라인을 응원했다. 유병재가 '남자 이상형'을 묻자, 박소영 아나운서는 "양..."이라면서 "양조위"라고 답해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr