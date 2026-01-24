사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 허경환과 김광규가 '고정' 자리를 두고 라이벌 의식을 드러냈다.24일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 ‘같이 놀 지니’ 편으로 멤버들과 허경환, 김광규가 최홍만의 소원을 들어주기 위해 제주도로 떠났다.이날 김광규와 허경환이 '놀뭐' 고정 자리를 두고 라이벌 의식을 드러냈다.유재석과 김광규는 선발대로 제주도에 도착해 단둘이 오프닝을 담당했다. 유재석은 "고정과 게스트, 촬영하는 온도가 다르냐"며 미적지근한 태도를 지적했지만, 김광규는 "고정 때랑 게스트랑은 온도가 좀 다르다"고 당당하게 밝혔다.다른 비행기를 탄 멤버들은 1시간 이상 지연됐다. 김광규는 "고정도 아닌데 게스트를 기다려야 하냐"고 투정하면서 "요즘 게스트 섭외 엄청 들어오고 있다"고 자랑했다 그러나 곧 "어떡해야 고정을 맡을 수 있냐"고 고민을 털어놨고, 유재석은 "입담 활약 노력이 필요하다"고 조언했다.유재석은 김광규와 단둘이 오프닝 해야 하는 상황에 "이렇게 큰 위기가 오나. '놀뭐' 시작 이래 최고 위기다"라며 폭소했다. '분량 독식 예고'한 김광규는 미소를 지으며 "이렇게 고정될 줄 몰랐네. 경환이한테 미안해서 어떡하지? 미안해서 완~투~"라며 너스레를 떨었다.허경환은 "광규형 때문에 불안하네. 조급해졌다"고 고백하며 본능적으로 불안감에 휩싸였다. 유재석은 뒤늦게 합류한 멤버들에게 "지금 광규형이 '분량 귀신'이다"라 표현했고, 주우재는 "경환이 형 고정된 것 잊었다"며 놀렸다.주우재는 "3년 전 '놀뭐' 첫 출연이 제주도였다. 이후 제작진이 눈여겨 보고 몇 주 후에 고정으로 합류했다. 제주는 고정되는 땅"이라며 기대감을 높였다.김광규라는 강력 라이벌 등장에 허경환은 "불안하네, 내가 여기까지 어떻게 왔는데"라고 속내를 드러냈다. 최홍만이 허경환에게 "타 프로그램에서 연락 안 왔냐?"고 조심히 묻자, 이를 엿들은 하하는 "잘 선택해라. 거기도 녹화 목요일이다"라고 으름장을 놨다.이에 허경환은 "안 갑니다!"라며 입장을 밝혔으나, 김광규는 "아이 가도 된다. 내가 있다 아이가"라며 깐족대 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr