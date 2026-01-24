사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희의 압도적인 미모가 충격을 자아냈다.최근 한소희는 자신의 인스타그램에 꽃 이모지 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 한소희는 은은한 조명 아래 자연스러운 포즈로 고급스러운 분위기를 자아냈다. 긴 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 조화를 이루며 차분하면서도 세련된 비주얼이 눈길을 끈다.다른 사진에서는 헤드폰을 착용한 채 거울 셀카를 남기며 도시적인 감성을 더했고 니트 스타일링과 부츠로 완성한 룩에서는 부드러움과 강렬함이 동시에 묻어났다.이를 본 팬들은 "이쁘다 소희언니" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "정말 아름다워" "공쥬" 등의 댓글을 남겼다. 한소희는 다양한 작품과 화보를 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.한편 1994년생인 한소희는 '부부의 세계', '알고있지만', '마이 네임', '경성크리처' 등으로 많은 사랑을 받았으며 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr