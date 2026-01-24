사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라의 청초한 미모가 눈길을 끈다.최근 고아라는 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 고아라는 메이크업 제품이 정리된 공간에 앉아 긴 웨이브 헤어스타일을 연출한 채 카메라를 바라보고 있다.회색 니트 가디건과 블랙 톤 의상을 매치해 깔끔하면서도 따뜻한 겨울 무드를 살렸고 은은한 메이크업과 부드러운 표정이 조화를 이루며 세련된 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서는 스태프의 손길을 받으며 준비 중인 모습까지 담겨 자연스러운 현장감도 전해졌다.이를 본 팬들은 "너무 매력적으로 이쁘세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "언니얼굴이얼마나작은거애요진짜" "미모 무슨 일" "늘 아프지말고 건강 하게 지내세요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 킹콩 by 스타쉽은 고아라와의 전속계약이 만료됐다고 밝혔다. 지난 2023년 계약을 체결한 이후 약 3년여 만에 결별하게 된 것이다. 킹콩 by 스타쉽 측은 "그동안 소속 아티스트로 함께해 준 시간에 감사드리며 고아라의 새로운 출발을 진심으로 응원한다"고 전했다.한편 1990년생인 고아라는 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr