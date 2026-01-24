사진 = 김선호 인스타그램
배우 김선호가 배우 고윤정과 함께한 비하인드 컷을 대방출 했다.

최근 김선호는 자신의 인스타그램에 클로버 이모지와 함께 다수의 사진을 게시했다.

사진 속 김선호는 고윤정과 실내에서 장난스러운 포즈로 브이 사인을 하며 밝은 미소를 짓고 있다. 또 다른 컷에서는 노란 단풍이 가득한 거리에서 고윤정과 함께 나란히 서서 여행지의 여유로운 분위기를 전하고 있다.
이어 강가와 산이 어우러진 풍경 속 뒷모습 사진에서는 드라마 속 한 장면 감성이 담겼고 어두운 톤의 거리 스냅에서는 촬영 현장의 비하인드 무드가 자연스럽게 느껴진다.
이를 본 팬들은 "완벽해" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "드라마보고 캐나다랑 이탈리아가 너무 가고싶어졌어요" "이 커플 사랑한다" "비하인드 사진 너모조아여" 등의 댓글을 달았다.
한편 1986년생인 김선호는 수십억대 계약금을 받고 판타지오로 이적했다고 전해졌는데 '이 사랑 통역 되나요?'에서 10살 연하인 1996년생인 고윤정과 로맨스 호흡을 맞춰 전세계 팬들의 사랑을 받았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

