인플루언서 김지영이 결혼을 앞두고 더 예뻐진 비주얼을 자랑했다.

최근 김지영은 자신의 인스타그램에 의류와 악세서리 광고 문구와 함께 사진을 게시했다.

사진 속 김지영은 따뜻한 햇살이 들어오는 카페 공간에서 자연스럽게 포즈를 취하고 있다. 브라운 톤의 롱코트와 어두운 원피스 스타일링으로 차분한 무드를 살렸고 긴 머리와 부드러운 표정이 조화를 이루며 세련된 분위기를 더했다. 창가 옆 식물과 아늑한 실내 배경이 어우러지며 감각적인 일상 화보 같은 장면이 완성됐다.
사진 = 김지영 인스타그램
이를 본 팬들은 "염색하신거 같은데 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무너무 예쁘세용" "화이팅" "이 분 정말 너무 아름답네" "이분 진짜 너무 이쁘심" 등의 댓글을 달았다. 김지영은 특유의 내추럴한 분위기로 꾸준히 팬들과 소통을 이어가고 있다.
한편 김지영은 자신의 SNS를 통해 결혼과 임신 소식을 동시에 전했다. 김지영은 "원래 새순이 돋아나는 계절의 기운을 빌려 4월의 신부를 꿈꿨습니다"라며 "그런데 인생이 늘 그렇듯 계획대로 되는 게 쉽지 않더라고요 저는 2월의 신부가 됩니다"라고 적었다.
그러면서 김지영은 "저희에게 소중한 새 생명이 찾아왔습니다"며 "처음엔 두려움이 앞섰지만 그리 머지않아 두려움을 비집고 피어나는 행복에 압도당하는 나날을 보내고 있습니다"고 임신 소식을 알린 바 있다. 김지영은 사업가 남편과 결혼과 엄마가 될 준비를 하고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

