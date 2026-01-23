사진=슈 유튜브

S.E.S. 출신 슈가 연락 두절 중인 남편 임효성을 또 언급했다.23일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '슈 내돈내산 겨울 모자 추천 TOP3｜모자 보니 생각난 연예인 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 슈는 겨울 모자로 거실을 꽉 채우며 "모자 진짜 많다"고 밝혔다. 모자에 대한 애착과 관계없이 난해한 디자인에 제작진은 "모자는 멋있다" "요즘 아이돌 애들이 쓸 것 같다"고 놀려 폭소를 유발했다.모자를 자랑하던 슈는 "갑자기 생각난 연예인 썰이 있다"면서 과거 촬영차 단체로 미국에 갔을 때, 연예인들만 출입국 심사대에서 입국이 거절된 상황을 설명했다.슈는 "연예인들만 세컨더리룸에 들어갔다. 그때 한 연예인이 챙 넓은 모자에 선글라스 끼고 있었는데, 영어로 '모자, 안경 벗으라'고 했더니, 'WHAT? WHY?'라며 불응했다. 두 마디하고 독방으로 끌려갔다"고 밝혔다.이후 해당 연예인은 독방에서 CCTV에 신발을 던지는 등 과격한 행동을 했고, "당장 한국으로 돌아가라"는 말을 듣기도 했다고.또 슈는 과거 아이돌 연애 방법을 회상했다. 그는 "예전에는 천 마스크밖에 없어서, 모자에 마스크 쓰고 나가면 무조건 '연예인인가?' 하고 쳐다봤다. 그때 신사동 24시간 카페에 연예인들이 모였는데, 한 남자 연예인이 들어오더니 내 친구 끌고 가더라"고 폭로했다.그러면서 "남자분이 모자를 썼는네, 뒷머리가 여러 색깔이더라. 분홍색 노란색 빠져 나왔더라. 누구겠냐. XXX다. 둘이 사귀는 게 맞구나 했다"고 전했다.슈는 최근 연락 차단된 남편 임효성에 대해서도 언급했다. 그는 "임효성 군이 모자 잘 안 쓰는데, 일본 여행할 때 내가 좋아하는 브랜드를 보러 갔다. 좀 비싼데, 테무에서도 살 수 있는 모자를 골라놨더라. '이거 사게?' 했더니 삐져서 밖으로 나가더라. 사줬더니 쓰고 다닌다. 일본에서 처음 본 브랜드 매장가면 '여긴 뭐야?' 하면서도 입어보고 슬쩍 계산대에 올려놓는다"며 미소를 보였다.한편, 슈는 남편 임효성과 집안일로 다툰 뒤 연락 두절 상태라고 밝힌 바 있다. 두 달째 연락이 차단 된 상황에 슈는 "화해하는 법 알려달라"며 공개적으로 뜻을 전하기도 했다. 슈는 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의로 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받은바. 임효성은 슈의 불법 도박으로 생긴 2억 8000만원 빚을 대신 갚아준 것으로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr