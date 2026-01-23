사진=유튜브 '워크맨'

'워크맨' 이준이 홈쇼핑 급여에 흥분했다.23일 유튜브 채널 '워크맨'에서는 '방송사고. 생방송 도중 웃참실패, 먹방 실패, 드립 실패. 대환장 현장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이준과 딘딘인 쇼호스트 도전에 나섰다. 아침 일찍 일어난 딘딘은 "출근하는 직장인 마음을 알겠다. 진짜 하기 싫다"고 투정했다.이에 "제니 침대를 쓰고 있어 15시간 동안 누워있었다"는 이준은 "하기 싫으면 하차하세요"라고 단호하게 반응해 웃음을 안겼다. 제니 침대는 약 1억 7천만원 정도로 알려졌다.딘딘이 "전에 이준 발 씻겨주는 영상이 편집됐다"고 폭로하자, 이준은 "이란 X친"이라며 짜증 냈다. 이후 "내가 나온 콘텐츠 보고 충격 받았다. 내 입이 너무 더럽더라. 이제 욕 안 하려고 한다"고 털어놨다.딘딘은 "형 원래 입 더럽다. 같이 차 타고 올라오면서도 계속 더러웠다. '아 진짜 너무 X 같더라 라고 했다'"고 밝혔다. 이준은 "얘 만날 때 빼고 욕 안 한다"고 강조했다.H 홈쇼핑 입성 전 딘딘은 "쇼호스트 2~3번 해봤는데, 뭘 팔았는지 기억이 안 난다. 돈 주니까 했다"면서 "여기 다 돈 벌려고 온 거 아니냐"고 따져 폭소케 했다.이준과 딘딘은 패딩 모델, 도넛 판매 등을 담당했다. 두 사람이 모델로 나선 패딩은 5분 만에 매진됐다. 그러나 도넛은 판매가 저조했고, 이준은 "너무 달아서 당뇨 오겠다"며 현타를 드러냈다.하지만, 모델비 15만원, 신입 쇼호스트 출연비 18만원을 합쳐 일당 33만원을 받은 두 사람의 태도를 달라졌다.딘딘은 "도너츠 XX게 먹으면 되네"라며 놀라워했고, 이준은 "이게 자본주의의 맛이다. 그냥 일당 30만원이라고 하면 한달에 1000만원 찍을 수 있다. 아무리 힘들어도 페이가 세면 다 할 수 있다"고 충격 고백했다.한편, 이준은 홈쇼핑에서 자신이 말실수를 해서 '돈 개념 없는 연예인' 된 M커피 쿠폰을 준다는 사실에 "왜 하필 M사 커피냐. 그거 그만 올랐으면 하는데 300만뷰 찍었더라. M사는 연락도 없다. 그래도 광고 들어오면 찍겠다"고 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr