이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'

개그우먼 홍현희를 위해 남편 제이쓴이 결국 새로운 도전에 나섰다.23일 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 채널에는 "둘째 빼고 다 만들어주는 남자, 드디어 만들었습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 홍현희는 최근 사무실을 차린 제이쓴을 찾아가 개업 축하 꽃을 전달했다. 꽃다발에는 "둘째 빼고 다 만드는 남자"라는 문구가 적혀 있어 웃음을 자아냈다.공개된 사무실은 소박했지만, 제이쓴에게는 남다른 의미가 담긴 공간이었다. 제이쓴은 "현희가 혈당 관리하면서 몇 년 만에 진심이 느껴졌다. 진심으로 건강해지려고 하는구나 싶어서 뭔가 이걸 도와주고 싶어서, 간편하게 할 수 있는 걸 만들어주고 싶었다"며 사무실을 차린 이유를 밝혔다.이에 홍현희는 "이제 나를 위해서 건강한 노후를 위해서 내가 해야겠다 했는데 도움을 줘서 너무 감동이고, 준범이한테도 식습관을 물려줄 수 있어서 너무 좋다"고 고마움을 전했다.제이쓴은 브랜드명도 홍현희를 위한 마음을 담았다며 "사랑을 담아가지고 이 사람을 위해 해줄 수 있는 게 뭐가 있을까 그래서 신경 써서 만들었다"고 아내를 위한 마음을 브랜드에 담았다고 말했다.한편 홍현희는 최근 60kg 대에서 49kg까지 몸무게를 감량한 근황을 공개하며 많은 화제를 모았다. 그는 "20년 만에 몸무게가 4자가 됐다"며 감량 비법에 대해선 "루틴과 생활 습관을 통해 혈당을 먼저 잡고 관리했다"며 16시간 공복으로 관리를 하고 있다고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr