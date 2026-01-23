이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'

방송인 박수홍의 14개월 딸 재이가 조부모님 앞에서 폭풍 성장한 모습을 보였다.23일 '박수홍 행복해다홍' 채널에는 "(최초 공개) 조부모님과 함께하는 신년 가족모임 외할아버지 녹이는 재이의 애교 3종 세트 개인기 총 방출까지 놓치지 마세요 ♥ 육아 브이로그"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박수홍과 김다예, 딸 재이는 외가 부모님들과 신년모임을 함께 했다. 특히 외할아버지 품에서 잠든 재이는 눈을 뜨자마자 애교로 외할아버지와 외할머니의 마음을 녹였다.박수홍은 "재이야! 할아버지 졸릴 때 어떻게 해?"고 물었고, 바로 재이는 눈꺼풀이 무거운 듯 눈을 만지며 외할아버지의 제스처를 그대로 따라 해 놀라움을 안겼다. 이어 "할아버지가 안경 벗을 때 어떻게 해?"고 묻자 재이는 또 안경을 벗는 제스처를 했다.14개월이라는 나이가 믿기지 않을 만큼 또렷한 반응과 표현력에 가족들 모두가 놀라움을 감추지 못하며 "재이 덕분에 행복한 가족"이라며 웃음이 끊이지 않았다.재이는 여기에 그치지 않고 개인기 3종 세트를 연이어 선보이며 가족 모임의 분위기 메이커 역할까지 해냈다. 박수홍과 김다예는 재이와 함께 외할아버지, 외할머니를 향해 손으로 하트를 그려 애정 어린 마음을 전했다.한편, 박수홍은 23세 연하 김다예와 2021년 결혼했다. 결혼 3년 만인 2024년 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 10월에 딸 박재이 양을 품에 안았다. 이들 부부는 채널을 운영하며 딸의 육아 근황을 꾸준히 전하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr