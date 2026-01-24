넷플릭스

배우 고윤정이 10살 많은 김선호와 친구처럼 지낸 현장 분위기를 고백했다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 고윤정과 인터뷰를 진행했다. 고윤정은 샵에 다녀온 듯 깔끔한 헤어, 메이크업으로 취재진을 맞이했다.'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측 불가 로맨틱 코미디 드라마. 고윤정은 극 중 전 세계의 사랑을 받는 글로벌 톱스타 차무희로 분해 화려한 겉모습 이면에 숨겨진 다양한 감정선을 섬세하게 그려냈다.이날 고윤정은 합을 맞춘 선배 김선호에 대해 "선호오빠 연기를 너무 좋아한다. 되게 자연스럽다. 힘을 줄 때는 주고 뺄 때는 빼고. 누군가를 울리는 것보다 웃기는 게 어렵다고 생각하는데 선호 선배는 다양하게 잘한다. 작품을 같이 하든 안 하든 보고 배울 기회가 있었으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.실제로 현장에서 김선호를 관찰하고 따라 했다고. 고윤정은 "김선호 선배가 현장에서 놀고 즐기면서 연기하는 걸 보고 따라 하려 했다"고 강조했다.10살이라는 적지 않은 나이 차이가 나는 두 사람은 선후배 사이를 넘어 동료로, 친구로 어떻게 친해졌을까. 고윤정은 "헤어, 메이크업, 스태프 팀이 전작부터 같이 했다. 다 같이 밈도 많이 보고 따라 한다. 선호 선배가 밈을 하나도 모르더라. 그래서 하나씩 알려줬다. 개그 코드가 잘 맞아서 시너지가 잘 통했다"라고 설명했다.이어 "최근에 오빠가 무슨 노래를 부르더라. '그게 뭐야?' 이랬더니 '너 분발해야겠다' 라고 하더라. 내가 어마어마한 사람을 키웠구나 싶다. 오빠가 유행에 민감하고 트렌디한 것 같다"라고 덧붙였다. 취재진이 고윤정에 김선호가 MZ 같냐고 묻자 "엥?"이라고 너스레를 떨었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr