'학폭 논란' 황영웅, 공식 복귀 무대 결국 무산되나…출연 재검토 [TEN이슈]

학교 폭력 등 논란에 휘말린 가수 황영웅의 공식적인 복귀 무대가 무산될 전망이다.황영웅은 오는 2월 28일 열리는 제54회 강진청자축제 '청자의 소리 콘서트' 무대에 오를 예정이었다. 황영웅의 소속사 골든보이스는 지난 1월 22일 공식 팬카페를 통해 "2월 마지막 주말 행사 무대에서 만나볼 수 있다. 첫 행사이니 오셔서 힘찬 응원 부탁드린다"며 이 같은 소식을 전했다.해당 소식이 전해지자 강진군청 홈페이지에는 황영웅의 출연을 반대하는 내용의 민원이 잇따라 올라왔다. 결국 강진군청은 내부 검토 끝에 그의 출연을 재검토 중인 것으로 전해졌다.황영웅은 지난 2023년 MBN '불타는 트롯맨'을 통해 얼굴을 알렸다. 당시 황영웅은 우승 후보로 주목받았으나, 학교 폭력 등 사생활 논란이 불거지며 프로그램에서 하차했다. 이후 그는 팬덤 기반의 단독 공연을 중심으로 활동해 왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr