도드리/ 사진=이닛엔터테인먼트

신예 여성 듀오 도드리(dodree)가 유일무이한 음악적 서사를 쌓아 올리고 있다.도드리는 지난 22일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 '꾼만 같았다' 첫 번째 콘텐츠 아카펠라편을 공개했다.공개된 영상에는 도드리와 세계적인 아카펠라 그룹 메이트리가 함께 호흡을 맞춰 '꿈만 같았다'를 가창하는 모습이 담겼다. 서로 다른 결을 지닌 두 팀은 환상적인 하모니를 만들어내며 진한 여운을 남겼다.전통적 사운드 위에 현대적인 감각을 입힌 이번 컬래버레이션은 도드리의 새로운 음악적 가능성을 제시하는 동시에, '꿈만 같았다'가 지닌 감정선을 한층 풍부하게 완성했다.무엇보다 이번 영상은 국립중앙박물관의 대표 전시 공간 '사유의 방'에서 촬영돼 더욱 의미를 더한다. 고요한 공간이 지닌 상징성과 이들의 깊이 있는 울림이 조화를 이루며 강한 몰입감을 자아냈다.도드리의 '꾼만 같았다'는 특수 장르를 중심으로 활동하는 '꾼'들과 협업을 통해 'K-rossover Pop'의 정체성과 사운드를 밀도 있게 기록하는 프로젝트로, 장르의 경계를 허무는 도드리의 새로운 음악적 도전을 엿볼 수 있다.도드리는 23일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 비롯해 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr