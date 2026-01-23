사진=키트베러

가수 SUMMER, owo, Fatai가 금주 '위클리 키트앨범 스포트라이트' TOP3를 장식했다.키트베러(KiTbetter) 측은 오늘(23일) 2026년 1월 4주 차 '위클리 키트앨범 스포트라이트(Weekly KiTalbum Spotlight)' 주인공들을 공개했다.'위클리 키트앨범 스포트라이트'는 아티스트의 비용 부담 없는 쉽고 빠른 키트앨범 제작·출시 서비스인 키트베러(KiTbetter)가 선정한다. 키트베러를 통해 출시된 국내외 키트앨범 중 매주 세 장의 앨범을 선정해 집중 조명하고 나아가 연계된 다양한 콘텐츠를 통해 아티스트와 그들의 음악을 리스너에게 소개하는 프로젝트다. 1월 4주 차 '위클리 키트앨범 스포트라이트'로는 SUMMER, owo, Fatai가 올랐다.첫 번째 픽(Pick)은 가수이자 댄서로 활동 중인 아티스트 SUMMER의 새로운 싱글 'Little Kitty'가 선정됐다. 다양한 플랫폼에서 활동하며 인기를 얻고 있는 아티스트 SUMMER는 2023년 첫 싱글인 'G-Bye'를 발매하며 본격적인 가수 활동을 이어오고 있다. 이번 싱글 'Little Kitty'는 그녀의 시티팝 시리즈 세 번째 곡으로, 반려 묘에게 영감을 얻어 시간이 지나며 점차 혼자 있는 시간이 길어졌음에도 변함없이 사랑하고 기다리는 고양이의 마음을 녹였다.두 번째 픽은 신예 보컬팀 owo의 첫 번째 싱글 '우리들 얘기'가 선정됐다. Once We Overcome이라는 의미를 가진 팀 owo는 심하, 여름, 시연으로 구성된 여성 보컬 3인조 인디 보컬 그룹이다. 이번에 발매한 '우리들 얘기'는 밝고 경쾌한 밴드 사운드 위에 서투르지만 조금씩 맞춰가며 더 단단해지는 관계를 담아 밝고 에너지 넘치는 곡으로 완성했다.마지막 픽은 호주 출신 아티스트 Fatai의 데뷔 앨범 'W.O.M.A.N'이다. Wonderfully Original, Made And Named을 뜻하는 앨범 'W.O.M.A.N'은 Fatai 스스로가 완전히 새로운 자신만의 정체성을 정립하는 과정에 대한 내용을 담았다. 타인의 인정을 갈구하던 어린 소녀가 당당한 여성이 되기까지의 과정을 녹여낸 총 11곡이 수록됐으며, 알앤비를 비롯해 팝과 컨트리 등 다양한 장르가 수록돼 다채로운 사운드를 들려준다.이번 '위클리 키트앨범 스포트라이트'의 상세한 내용은 KiTbetter(키트베러)의 공식 X 및 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr