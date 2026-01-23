폐섬유증에 활동 중단했는데…"생명 위중 수준" 65세 유열, 10년 투병 끝냈다 ('불후')

사진제공=KBS

가수 유열이 무려 10년간의 투병 생활 끝에 무대로 돌아온다. 특히 숨 쉬는 것조차 힘든 폐섬유증과의 사투를 이겨낸 유열이 ‘불후의 명곡’을 통해 기적 같은 감동의 무대를 선사한다고 해 관심을 모은다.오는 24일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 741회는 ‘불후의 명곡-아티스트 유열 편’ 특집으로 진행된다.유열은 1986년 데뷔 이후 ‘지금 그대로의 모습으로’, ‘이별이래’, ‘화려한 날은 가고’ 등 '유열 감성'으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 80년대 한국 발라드의 대표주자다. 라디오DJ로도 활동하며 대중에게 큰 사랑을 받았던 그는 2023년 폐섬유증 투병 사실을 최초로 고백하며 병색이 완연한 모습으로 활동을 잠정 중단해 안타까움을 자아냈다. 그러나 지난해 초, 유열은 성공적인 폐 이식 수술 소식과 함께 활동 재개를 알려 뜨거운 응원과 반가움을 불러 모은 바 있다.이에 10년간의 긴 투병 생활을 끝마치고 돌아온 유열이 건재한 모습으로 ‘불후’ 무대에 올라, 그의 드라마틱한 음악 일대기와 지난 여정들을 전할 예정이다. 무엇보다 유열은 “생명이 위중한 지경까지 갔었는데, 폐를 기증해 주신 공여자 분과 그 가족께 뭐라고 감사의 말을 전해야 할지 모르겠다”라고 공여자를 향해 감사를 전하며 “너무 벅차고 감사하다. 제 삶의 큰 터닝포인트다”라며 오랜만의 무대에 감격한 모습으로 명곡판정단의 눈물샘을 자극한다.유열은 노래가 사실상 불가능했던 폐섬유증을 이겨내고, 2026년 버전 ‘지금 그대로의 모습으로’ 특별 무대까지 선보인다고 해 기적 같은 순간이 펼쳐질 본 무대를 향한 관심이 모인다.유열의 명곡들을 되짚어볼 후배 아티스트로 노민우, 에녹, 우디, 라포엠, 리베란테(김지훈&진원) 등 총 5팀이 출격한다. 노민우가 ‘화려한 날은 가고’를, 에녹이 ‘사랑의 찬가’를, 우디가 ‘가을비’를, 라포엠이 ‘에루화’를, 리베란테(김지훈&진원)가 ‘어느날 문득’을 선곡해 한파도 녹일 유열의 독보적인 음악 감성을 재해석할 예정이다.‘불후의 명곡-아티스트 유열 편’ 특집은 이날 오후 6시 5분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr