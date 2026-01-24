사진=JTBC

사진=JTBC

사진=JTBC

박준면이 손종원에게 호감을 보인다.오는 25일(일) 밤 9시에 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 배우 활동은 물론 김치 사업까지 섭렵한 '힙한 여배우' 박준면이 출연해 다채로운 매력을 선보인다.이날 방송에서는 박준면의 뛰어난 라이브 실력이 공개돼 관심을 끈다. 19살 이른 나이에 뮤지컬로 데뷔한 그녀는 배우이자 싱어송라이터로서 다수의 작품에서 탄탄한 실력을 쌓아온 인물이다. 박준면은 "최근에는 뮤지컬 '맘마미아'를 하고 있다"며 극 중 노래를 즉석에서 라이브로 선보여 출연진들의 감탄을 자아낸다. 여기에 그녀의 오랜 팬임을 밝힌 한 셰프가 듀엣 무대까지 펼쳤다고 전해져 기대를 모은다.박준면이 손종원을 향한 남다른 팬심을 표해 눈길을 끈다. '느좋남' 손종원의 팬임을 자처한 그는 옆자리에 앉은 손종원을 보고 "눈이 호수처럼 정말 이쁘시네요", "사람 홀리게 하는 눈을 가지셨다"며 수줍게 고백까지 건넨다. 이를 들은 출연자들은 "푹 빠지셨다", "눈 색깔이 달랐나?"라며 부러움을 내비쳐 웃음을 자아낸다.또 박준면의 '맛집 지도'가 공개돼 시선을 사로잡는다. 전국 공연을 다니며 자연스럽게 맛집을 섭렵해왔다는 그녀는 지역별, 계절별로 꼭 먹어야 할 음식을 막힘없이 소개한다. 특히 "강원도는 옹심이, 대구는 연탄불고기를 먹어야 한다", "가을에는 포천 포도와 문경 사과를 찾아 먹는다"고 말하자, 최현석은 "식재료 납품 사업을 하셔도 되겠다"며 혀를 내두른다.셰프들은 박준면의 냉장고를 보자마자 군침을 흘린다. 수준급 요리 실력으로 '양념박'이라는 별명까지 얻은 그녀는 "김혜수 선배님의 조언으로 김치 사업을 시작했다"며 뜻밖의 계기를 전한다. 이어 냉장고에서 각종 젓갈과 반찬들이 차례로 등장하자 셰프들은 연신 감탄을 쏟아내고, 특히 직접 담근 총각김치를 맛본 뒤에는 "밥도둑이 아니라 밥 강도다", "지금 당장 라면을 끓여야 한다"는 극찬이 이어졌다고 해 그 비법에 대한 궁금증을 더한다.볼거리 가득한 박준면의 냉장고는 오는 25일(일) 밤 9시 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr