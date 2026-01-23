사진=이서 SNS

사진=이서 SNS

그룹 아이브 멤버 이서가 성인을 제대로 인증했다.이서는 지난 22일 자신의 인스타그램에 각종 이모티콘과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이서가 한 식당에서 식사를 즐기고 있는 모습. 특히 그는 화이트 원피스에 같은 색깔의 트위드 자켓을 착용해 성숙한 분위기를 높였다. 여기에 화이트 와인을 주문해 성인이 됐음을 제대로 인증했다.한편 아이브는 오는 2월 말 새해 첫 컴백에 나서며, 오는 9일 선공개곡을 선보인다. 아이브의 이번 컴백은 지난 8월 발매한 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 이후 약 6개월 만인 만이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr