전현무, 막대한 재력 과시했다…♥연애 위해 "고가의 최신형 내놓아" ('전현무계획3')

전현무와 한지은이 과거 ‘미팅 썰’을 방출한다.23일 방송되는 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’ 15회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 ‘먹친구’ 한지은이 광양의 ‘랜드마크’ 메뉴인 광양불고기 숨은 맛집을 발굴하는 현장이 펼쳐진다.이날 광양에 뜬 전현무는 “광양 하면 불고기다. 그런데 우리는 유명한 골목 말고 다른 곳으로 간다”며 곽튜브, 한지은을 ‘올드스쿨’ 분위기인 동네 맛집으로 데려간다. 무려 70년 전통의 광양불고기 맛집에 도착한 세 사람은 참숯 화로에 구운 불고기에 매실 장아찌와 파김치를 곁들여 먹으며 감격의 박수를 친다.맛있는 음식이 분위기를 달구자, 전현무는 한지은에게 “대학 동기가 거의 ‘드림팀’이라던데, 특히 미팅 나가면 드림팀이었다고 들었다”며 과거사를 궁금해 한다. 한지은은 “저랑 (전)소민이가 ‘미팅 드림팀’이었다”고 답하고, 전현무는 “잘 이뤄진 적은 있냐?”며 커플 성사 여부를 묻는다.이에 한지은은 솔직한 발언을 한 뒤, “소민이가 미팅 후 저를 많이 질투하긴 했었다”고 ‘절친 폭로’를 해 현장을 초토화시킨다. 전현무 역시 “나도 미팅을 많이 했다”며 추억을 소환한다. 그는 “미팅 때 재력 과시하려고 ‘소지품 지목’ 시간에 고가의 최신형 삐삐를 내놓았다”고 해 모두를 폭소케 한다.전현무와 한지은의 솔직, 유쾌한 대학 시절 ‘미팅 토크’와 광양불고기 숨은 맛집의 정체는 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr