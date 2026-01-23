그룹 에이티즈/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈가 새 앨범의 시각적 콘셉트를 공개하며 컴백 예열에 나섰다.소속사 KQ엔터테인먼트는 지난 21일부터 23일까지 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'의 두 번째 콘셉트 포토를 순차적으로 게재했다.공개된 사진에서 멤버들은 슈트 차림으로 등장해 거친 질감의 배경과 대비되는 분위기를 연출했다. 특히 단체 사진은 멤버들이 한데 모인 구도로 촬영돼 팀의 유대감과 결속력을 시각적으로 강조했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'을 비롯해 '고스트(Ghost)', '나사(NASA)', '온 더 로드(On The Road)', '츄즈(Choose)' 등 총 5곡이 수록된다. 멤버 홍중과 민기가 전곡 작사에 참여해 팀의 음악적 색깔을 더했다.에이티즈의 컴백은 지난해 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3' 발매 이후 약 7개월 만이다. 앞서 빌보드 등 글로벌 차트에서 성과를 거둔 이들이 '골든 아워' 시리즈의 새 챕터를 통해 어떤 음악을 선보일지 업계의 이목이 쏠린다.한편 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'는 오는 2월 6일 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr