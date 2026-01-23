사진=이수진 씨 SNS

전 축구 국가대표 출신 이동국의 아들이 폭풍 성장한 근황을 보였다.아내 이수진 씨는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "딸이 많은 것도 충분히 감사하고 행복했지만 아빠와 아들, 이런 투샷도 한 번쯤은 꿈꿔왔던 건 안 비밀🤫"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이동국과 그의 아들 시안 군이 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 시안 군은 폭풍 성장한 얼굴은 물론 열정 가득한 눈빛을 보이고 있어 눈길을 끌었다.이수진 씨는 두 사람에 대해 "아빠는 레전드 축구선수였고, 아들은 그런 아빠를 존경하며 닮고 싶어 한다"며 "축구선수의 길이 얼마나 험난한지 알기에 (시안이의) 자는 모습만 봐도 아빠는 마음이 짠해진다"고 덧붙였다.이어 이수진 씨는 시안 군의 예명을 부르며 "대바그아~~👶 언제 이렇게 커버렸니.. 요즘은 하루 하루가 아쉽네요😂 천천히 많이 크자^^"라고 애정을 드러냈다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다. 그 중 쌍둥이 첫째 딸 재시는 미국에 있는 패션 대학교에 재학 중이며, 둘째 딸은 최근 골프 대회에서 상을 거머쥐었다. 설아와 수아는 초등학교를 졸업했고 '대박이'로 불리며 랜선 이모 삼촌들의 열렬한 애정을 얻었던 막내 시안 군은 아빠를 따라 축구에 재능을 보이며 각종 대회회에서 우승을 휩쓸고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr