사진=신한은행 자사 공식 유튜브 채널

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 거액의 탈세 혐의로 추징금을 부과받은 사실이 알려지면서 광고계가 조치에 나섰다.지난 22일 신한은행은 자사 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게재했던 차은우 관련 홍보 영상 및 게시물을 모두 비공개로 전환했다. 공식 유튜브 채널에 게재된 차은우의 롱폼 광고 영상 역시 찾아볼 수 없다. 숏폼 형태로 있는 '라이브 방송' 형식 홍보 영상 단 3개만이 남아있는 상태다.은행 측은 게시물 삭제에 대한 구체적인 사유를 밝히지는 않았다. 하지만 업계에서는 차은우의 탈세 의혹 보도 직후 이루어진 조치라는 점에 주목하고 있다.앞서 지난 22일 한 매체의 보도에 따르면, 차은우는 국세청으로부터 소득세 등 탈세 혐의로 200억원이 넘는 세금 추징을 통보 받았다. 국세청은 차은우가 모친 명의의 법인을 통해 소득을 분산시키는 방식으로 개인 소득세보다 낮은 세율인 법인세를 적용받아 세금을 탈루했다고 보고 있다. 국세청은 해당 법인이 실질적인 용역을 제공하지 않은 페이퍼 컴퍼니에 해당한다고 판단한 것으로 전해졌다.이에 대해 소속사 판타지오 측은 22일 "모친이 설립한 법인의 실질 과세 대상 여부가 핵심 쟁점"이라며 "아직 최종 확정된 사안이 아니며 법적 절차에 따라 적극적으로 소명하겠다"는 입장을 밝혔다.한편, 신한은행은 배우 김수현이 논란에 휩싸인 이후, 차은우를 새로운 브랜드 모델로 발탁해 마케팅을 펼쳐왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr