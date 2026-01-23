김연아 "♥고우림 잡도리하는 줄"…거슬리게 안 하는 남편과 결혼 생활 밝혔다('겉바속톡') [종합]

사진=텐아시아DB

김연아가 연하 남편 고우림과의 결혼 생활을 대해 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '【겉바속톡ep1】세계관 대충돌! 드디어 성사된 황제들의 만남. 아니, 이게 진짜로 된다고?'라는 제목의 영상이 게시됐다.김연아는 김연경 유튜브 채널에서 새롭게 선보이는 콘텐츠 '겉바속톡'의 첫 번째 게스트로 나섰다. 김연아는 "방송에서 체육인들끼리 토크는 처음이다. 뭔가 좀 다를 것 같다 싶었다"고 출연 이유를 밝혔다. 또한 "같이 촬영한다고 하니까 주변에서도 좋아한다. 만났을 법한데 한 번도 못 뵀다고 하니 놀라기도 하더라"고 전했다.김연경은 김연아에게 "결혼도 하셨잖나. 잘 지내나"라고 물었다. 김연아는 5살 연하인 포레스텔라 멤버 고우림과 2022년 결혼했다. 김연아는 "무탈하게 살고 있다"며 웃었다. 고우림은 결혼 후인 2023년 11월 군 입대했다가 2025년 5월 제대했다. 김연아는 "5월에 전역했으니 6개월 조금 넘었다. 그런데 '그런 때가 있었나' 싶을 정도로 시간이 금방 훅 가더라. 빨리 일상으로 돌아오고 활동하고 그러더라"고 전했다.김연경은 "2년을 기다린 거 아니냐"고 말했다. 김연아는 "기다려야하지 않나. 법적으로 묶였으니까"라며 웃음을 터트렸다. 김연경은 "어떻게 할 수가 없네"라며 인정했다.김연아는 "결혼을 이미 했으니까 헤어질 거 아니면 기다린다는 말도 좀 웃긴 게 중간중간 얼굴도 볼 수 있으니까 잠시 떨어져 지내는 느낌, 연애하는 느낌으로 지냈던 것 같다"고 회상했다. 데이트 패턴에 대해서는 "저희 둘 다 뭔가 특별한 걸 하는 스타일이 아니라서 여유있게 밥 먹고 커피 마시고 맛있는 거 먹고 맛집 가고 그랬다"고 밝혔다.고우림은 김연아에게 잘 보이는 법에 대해 '거슬리게 안 하기', '예쁜 말 하기', '공감하기'라고 한 적 있다. 김연경은 " 거슬리지 않기가 참 마음이 좀 짠하더라. 마음이 좀 아프다"라며 웃었다. 김연아는 "누가 보면 무슨 엄청 막 잡돌리 줄 알겠다"며 발끈했다. 김연경은 "이해는 간다. 짜증나지 않게 한다는 거 아니냐"고 했다. 김연아는 "남편이 막 거슬리게 하는 스타일은 아니다. 어쩔 수 없이 남녀가 좀 다르다 보니까 같이 생활을 하다 보면 여자 입장에서 저거 좀 이렇게 하면 좋겠는데 어 왜 저렇게 하지 싶어서 잔소리 아닌 잔소리가 된다. 맞춰가는 입장에서 그분은 불만이 없는데 저는 가끔 불만이 있다. 그래서 제가 본의 아니게 일방적으로 '이렇게 해줬으면 좋겠다'는 게 있다. 남편이 빨리 캐치를 잘해준다"고 말했다.김연아는 "결혼하고 살다 보니 저도 몰랐던 제 새로운 모습이 있더라"고 털어놓았다. 이어 "'이렇게 해줬으면 좋겠는데' 그게 아니어도 큰 일 나는게 아닌데 강박 아닌 강박 같은게 있더라"며 "정리가 안 돼 있으면 좀 정리를 하고 싶다. 남편은 조금 여유 있는 스타일이고 저는 좀 성격이 급하다. 제가 늘 옳지는 않아서 느긋해지는 연습을 하게 된다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr