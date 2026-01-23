'전과 6범' 임성근 논란으로 시끄러운데…'흑백요리사2' 유명 셰프, "방송 중단 하더니 잠수타" ('옥문아')

사진=텐아시아DB

정호영이 최강록이 방송 중단을 선언하고 잠수 타더니 '흑백요리사2'에 깜짝 재도전했다고 밝혔다.지난 22일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’)에서는 정호영, 권성준 셰프가 게스트로 출연했다.이날 정호영 셰프는 '흑백요리사2'에 출연 과정에 대해 밝혔다. 그는 "섭외가 온다면 무조건 해야겠다고 생각했다. 그런데 연락 자체가 오지 않으면 선택의 기회 자체가 없는 거니까 불안했다"고 회상했다.이어 그는 "담당 작가님과 개인적으로 아는 사이였다. 주변에서 미팅했다는 소문이 들려오자, 나도 은근히 안부 연락을 드리면서 출연 의사를 표했다"고 덧붙였다.정호영은 '흑백요리사' 시즌1 때 출연 제의를 받았지만 부담스러워서 거절했다며 "내가 왜 이걸 안 한다고 했나 싶었다. 한 달 동안 배가 아파서 안 보다가 봤다”며 "잘 된 것도 있지만 요리사로서 어떤 선택을 했을까 싶었다. 한번 해보고 싶더라”고 말했다.화려한 백수저 라인업이 언급되자 정호영은 “서로 출연하는 건 얘기하면 안 되는 상황이었다. 레이먼킴은 시즌1 전체 자문을 했었다. 출연 안 할 줄 알았는데 나왔다"고 밝혔다.이어 그는 시즌1에서 탈락 후 시즌2 '히든 백수저'로 출연한 최강록을 언급하며 "완전히 가려져 있었다. 책 쓰겠다고 방송 안 하겠다고 했다. 나랑도 연락 안 하던 상황이었는데 갑자기 나타나서 ‘나야 재도전’이라고 하더라"고 잠수를 탔던 상황을 설명했했다.한편, 최근 '흑백요리사2'에서 큰 화제를 모았던 임성근 셰프가 음주운전과 폭행으로 전과 6범으로 밝혀져 논란이 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr