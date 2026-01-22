사진 = '세종TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '세종TV' 유튜브 채널 캡처

'흑백요리사2'에 출연한 박효남 셰프가 비하인드 스토리를 모두 바꿨다.유튜브 채널 '세종TV'에서는 '흑백후기, 실제 주방에서 있었던 일...박효남 셰프 인터뷰'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '흑백요리사2'에서 백수저로 출연한 박효남은 처음엔 주변 사람들이 모두 출연을 말렸다고 했다. 박효남은 "심사위원으로 나가지 거기서 무슨 대결을 하냐고 그런 분들도 있었다"며 "그래서 처음에 이제 연락이 왔을 때 조금 망설였다"고 했다.이어 "그다음에 또 전화가 와서 연출자 분하고 제가 첫 이야기가 그랬다"며 "제가 백이 아니라 흑으로 해야 되겠다고 했는데 사람이 항상 초심이라는 게 있잖냐 그래서 나는 초심이 흔들리지 않았다"고 했다.박효남은 "사람이 초심을 잃어버리면 그 자리를 유지할 수 없는 거다"며 "그래서 저는 항상 초심 그 마음을 가지고 흑으로 나가야 겠다 그런 이야기를 했었다"고 했다. 이어 "그러고 나서 결정을 한 거는 제일 먼저 어렵고 힘든 친구들 그런 친구들을 생각을 했었다"며 "그런 친구들을 위해서 조금 도움 좀 될 수 있는 제가 이제 출연을 했다"고 했다.또 박효남은 백수저 팀장을 맡았던 것에 대해 "말은 거기서 팀장이지만 저는 이게 수평이라고 생각을 한다"며 "그분들도 다 똑같고 나도 똑같은 팀을 끌고 가는 거고 여기서 내가 뭐 강하게 어필을 하거나 내가 현장에서 주방에서 일을 하듯이 그런 리더는 아니고 메뉴 구성을 잘 해서 아이디어를 잘 내가지고 그런 아름다운 대결을 보여주고 싶었고 의견 충돌이 될 수 있는데 팀장이 중간에서 조율해주는 역할이라고 본다"고 했다.아울러 박효남은 "화면에서 비춰지진 않는데 선재스님이 저랑 같이 일을 많이 했다"며 "계속 설거지를 했는데 그래서 거기서 제가 스님 설거지 하지 마시고 저랑 같이 야채 다듬어가지고 요리를 만들자고 말씀을 드렸는데 그 분이 일을 몰라서 설거지를 하시겠냐 이게 역할이라 보고 설거지를 하신 거다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr