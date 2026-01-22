이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

'흑백요리사2' 정호영 셰프가 친했던 동료 셰프인 최강록 셰프의 극비 행보를 폭로했다.22일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 넷플릭스 화제작 '흑백요리사2' TOP4 정호영 셰프와 시즌1 우승자 나폴리맛피아 권성준 셰프가 출연했다.이날 방송에서 예상 못한 백수저가 있었냐는 질문에 정호영은 "서로 출연 여부는 극비였다"며 "특히 레이먼 킴 셰프의 경우엔 시즌1의 전체 자문 담당이었다. 그래서 출연을 안 할 줄 알았는데 출연했더라"고 말했다.이어 정호영은 "(우승자) 최강록 셰프 출연은 완전히 비밀이었다. 책 쓰겠다고 방송도 안 하겠다 해서 저랑도 연락이 끊겼었다"며 "갑자기 나타나서 '나야 재도전'이라 하더라"고 배신감을 느꼈다고.한편 정호영은 '흑백요리사2' 출연을 결정하게 된 계기에 대해 "자신 역시 시즌1 섭외를 거절했다가 크게 후회했다고 고백했다. 그는 "시즌1을 배가 아파서 처음 한 달 동안 안 봤다. 결국 너무 잘 되니까 봤다"고 솔직히 털어놨다.결국 제작진에게 먼저 연락을 넣었다며 정호영은 "담당 작가와 친해서 안부 묻는 척 먼저 연락했다. 그렇게 섭외가 이뤄졌다"며 출연 비하인드를 밝혀 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr