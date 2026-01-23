사진=텐아시아DB

‘신상출시 편스토랑’ 장민호가 포항 대게 매력에 푹 빠진다. 장민호는 자신만의 ‘먹팁’을 전수한다.23일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 장민호가 절친한 트로트 가수 김양, 김용필과 함께한 포항 미식 여행 두 번째 편이 공개된다. 앞서 포항 구룡포 과메기의 진수를 맛본 트로트 3인방이 또 어떤 포항의 미식을 즐길지, 장민호가 어떤 특별한 요리를 선보일지 ‘편스토랑’ 본 방송이 주목된다.장민호, 김양, 김용필은 과메기, 물회와 함께 포항 대표 먹거리로 꼽히는 대게를 맛보기 위해 발걸음을 옮겼다. 포항에는 무려 30여 곳의 대게집이 자리 잡고 있는 구룡포 대게 거리가 있다. 11월부터 2월까지가 제철로, 마침 제대로 맛이 오른 대게를 먹을 생각에 트로트 3인방의 광대도 승천했다.잠시 후 트로트 3인방의 본격적인 대게 먹방이 시작됐다. 포항까지 온 만큼 1인 1대게 플렉스를 한 세 사람. 장민호는 대게 살을 더 맛있게 먹는 자신만의 꿀팁을 전수했다. 김용필, 김양 역시 이를 따라먹고는 “정말 미쳤다”, “진짜 맛있다” 등 감탄을 연발했다.곧이어 대게 코스의 필수인 게딱지 볶음밥이 등장했다. 볶음밥을 맛볼 때도 장민호의 먹팁은 계속됐다. 게딱지 볶음밥에 자신만의 치트키 더한 먹방 꿀조합을 공개한 것. 이번에도 장민호를 따라 흡입한 김용필, 김양은 “역시 배운 사람”이라고 혀를 내둘렀을 정도. 과연 장민호가 공개한 대게 게딱지 볶음밥 꿀조합은 무엇일까.이외에도 장민호는 즉석에서 자신의 노하우를 더해 직접 홍게 라면까지 끓였다. 대게찜, 게딱지 볶음밥, 홍게 라면으로 이어지는 포항 대게 거리 플렉스 먹방에 VCR을 지켜보던 ‘편스토랑’ 식구들도 꼴깍 군침을 삼켰다. 급기야 “우리 포항 가자”를 외쳤다고.장민호, 김양, 김용필의 포항 미식 여행은 23일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr