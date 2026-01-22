사진제공=SBS Plus, ENA

사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 국화와 용담이 26기 경수를 두고 기싸움을 벌인다.오는 22일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 국화와 용담 사이에서 위태로운 26기 경수의 2:1 데이트 현장이 공개된다.앞서 26기 경수는 국화-용담의 선택을 받아 인기남에 등극했다. 설레는 2:1 데이트에 돌입한 26기 경수는 자신의 차에 두 사람을 태운 뒤 "편안하게 모시도록 하겠다"고 말한다. 그러자 SRT 승무원 국화는 기차 안내 방송 개인기를 선보여 26기 경수를 빵 터지게 만든다. 두 사람의 찰떡 케미에 용담은 굳은 표정을 보이고, 26기 경수는 "국화 님이 오시는 걸 예상 못했다. 제가 먼저 가봐야겠다고 생각해서…"라며 국화에 대한 호감을 대놓고 표시한다.식당에 도착해서도 26기 경수는 국화를 살뜰히 챙긴다. 특히 그는 소라 살을 직접 발라서 국화의 접시에 먹기 좋게 놓아주는데, 용담에게는 "여기 살 발라 놓은 것 좀 드시라"고 권유만 한다. 이에 용담은 "국화 님은 접시에 올려주시고, 저는 알아서 먹으라는 거냐? 좀 서운하네"라고 항의한다. 26기 경수는 당황하면서도 즉각 사과한 뒤 "사실 제가 '나는 SOLO' 26기에서 잘하지 못했다. 돌아가서 (26기 방송을) 보시면 안 된다. 제가 부족한 게 뭔지 방송을 보면서 모니터링을 했다"고 고백한다.이어 그는 두 사람에게 자신의 휴대폰에 담아 놓은 26기 오답 노트를 보여준다. 하지만 26기 경수는 당시의 실수를 또 되풀이해 3MC를 답답하게 만든다. 결국 데프콘은 "고쳐지지 않는 것도 있다"며 한숨을 내쉬는데, 26기 경수가 어떤 실수를 반복한 것인지 이날의 2:1 데이트 전말에 관심이 쏠린다.'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr