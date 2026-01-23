사진=KANS

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 뷰티 브랜드 대표 얼굴로 나선다. 중국인 장하오는 2023년 Mnet '보이즈 플래닛'에 위에화 엔터테인먼트 소속 연습생으로 출연해 인기를 얻었다. 그는 대한민국 아이돌 오디션 프로그램 사상 최초로 우승을 차지한 외국인이라는 K팝의 새로운 기록을 세웠다.중국 뷰티 브랜드 KANS는 오늘(22일) 공식 홈페이지 및 SNS를 통해 장하오를 아시아 태평양 지역 모델로 발탁했다는 사실을 밝혔다.공개된 사진 속 장하오는 아이코닉한 비주얼로 브랜드가 추구하는 트렌디한 감각을 표현해 보였다. 부드러운 화이트 톤의 배경을 통해서는 세련미를 한 스푼 더한 청량한 매력을, 딥 레드 톤의 배경을 통해서는 올블랙 스타일링에 안경을 매치한 지적인 무드로 시선을 사로잡았다.장하오는 그간 국내를 넘어 중국, 영국, 태국 등 글로벌 전역을 아우르는 브랜드 모델로 활약하며 대세 인기를 입증해 왔다. 본업인 음악 활동을 포함해 패션, 뷰티계까지 섭렵하며 압도적 존재감을 과시하고 있다.장하오가 속한 제로베이스원은 오는 23일 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'의 수록곡 '로지즈(ROSES)'의 음원과 뮤직비디오를 선공개한다. '로지즈'는 아홉 멤버의 진심이 오롯이 담긴 곡으로, 팬들을 위한 헌정곡이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr