배우 정회린이 호흡을 맞춰보고 싶은 배우로 구교환을 꼽았다.최근 서울 중림동의 한 카페에서 tvN 드라마 '프로보노'에 출연한 정회린을 만났다.지난 11일 종영한 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사 강다윗(정경호 분)이 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 이야기를 담은 좌충우돌 휴먼 법정물이다. 정회린은 극 중 미얀마에서 온 이주 여성 카야 역을 맡았다.정회린은 '프로보노'에서 배우 정경호와 호흡을 맞춘 소감에 대해 "가족 같은 분위기를 만들어 주셔서 덕분에 긴장이 많이 풀렸던 기억이 난다"고 말했다. 이어 "대사를 잘 받아주셔서 편하게 연기할 수 있었다. 현장에서 잘 챙겨주셔서 감사했다"고 덧붙였다.앞으로 도전해 보고 싶은 장르가 있냐는 질문에 정회린은 "액션 연기를 해보고 싶다"고 답했다. 또 정회린은 "보고 나면 마음이 차분해지는, 일상 속 자연스러운 결을 담은 영화나 드라마를 찍어보고 싶기도 하다"고 말했다.함께 호흡을 맞춰보고 싶은 배우로는 구교환을 꼽았다. 정회린은 "구교환 선배의 연기는 늘 재미있다. 정형화되지 않은 연기를 보여주는 선배라고 생각한다. 그래서 함께 작품을 찍으면서 많이 배우고 싶다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr