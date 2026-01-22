사진=텐아시아DB

전현무가 MC로 나선 예능 '아빠하고 나하고 시즌3'가 2주 연속 종편&케이블 시청률 1위를 기록했다. 앞서 박나래의 '주사 이모' 논란이 확산되자, 과거 전현무가 차량 안에서 링거를 맞는 장면이 재조명됐다. 그러자 지난달 전현무는 "불법 시술을 받은 적이 없다"라며 재빠르게 선을 그었다.지난 21일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 월드 스타 팝페라 테너 임형주가 어머니와의 복잡한 관계를 첫 공개했다. 이날 방송 전국 시청률은 3.9%, 분당 최고 시청률은 4.2%(닐슨코리아, 이하 전국 기준)를 기록하며 2주 연속 종편&케이블 시청률 1위를 차지했다.임형주는 "저와 엄마의 관계가 특별하다. 저도 불혹이고 어머니도 칠순을 바라보는데, 보낸 시간보다 보낼 시간이 더 적겠다 싶어서 응어리를 풀고 싶다. 어머니는 저의 가장 든든한 아군…영원한 내 편이다"라며 자신의 어머니를 설명했다. 전현무는 "영원한 내 편인데 응어리가 있다고?"라며 임형주의 모자 관계를 궁금해했다.올해로 데뷔 29년 차를 맞은 임형주는 최연소 카네기홀 데뷔, UN 평화 메달 한국인 최초 수상 등 수많은 기록의 주인공이다. 게다가 그는 무려 대통령 11명 앞에서 공연한 경력이 있다. 임형주는 "이승만, 박정희, 윤보선 대통령 빼고는 다 본 거다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그렇게 빛나는 무대 위 임형주의 뒤에는 '소속사 대표'이기도 한 그의 어머니 헬렌 킴이 있었다. 헬렌 킴은 임형주의 무대 총연출을 맡아 현장을 진두지휘하며 의상과 소품 하나하나까지 꼼꼼하게 챙겼다.임형주의 400평대 4층 대저택도 공개됐다. 팝페라 전용 공연장, 온갖 훈장과 상장이 모인 박물관급 상장 방이 있는 국내 최초 팝페라 하우스에 전현무는 "스튜디오보다 좋다. 저기서 녹화하자"며 부러워했다. 이 집에서 오후 늦게 눈을 뜬 임형주는 애착 머리띠로 머리카락을 모두 뒤로 넘기고 무대 위 화려함과는 다르게 충격적인 민낯(?)으로 등장했다. 쉬는 날을 맞아 빨래를 하겠다던 임형주는 엘리베이터를 타고 4층으로 올라갔고, 그곳이 바로 임형주 어머니의 집이었다.어머니는 아들 임형주를 위해 정성껏 식사를 준비했지만, 두 사람은 마주친 순간부터 투닥거렸다. 임형주의 어머니가 "머리를 감고 오라"며 한 차례 버럭하자, 임형주는 "집 안인데 머리 안 감겠다"며 투정을 부렸다. 또 요리하는 어머니 옆에서 임형주는 테이블 매트에 먼지가 있다고 지적했다. 이어 주방 벽, 식탁의 이염까지 확인하며 닦고 또 닦는 청결광 면모를 보였다. 임형주의 어머니는 "뭐 하나 티끌을 못 본다. 알코올을 너무 써서 손이 다 벗겨질 정도다"라며 청소광 아들을 고발했다.3남 1녀 중 장남인 임형주는 자신보다 16살 어린 셋째 리차드에게는 사랑꾼이면서도 자신에게는 야박한 어머니에 대한 불만을 터트렸다. 임형주 어머니는 "우리 리차드(셋째 아들) 같으면..."이라고 임형주와 대놓고 비교하며 극명한 온도차를 보였다. 이에 대해 임형주는 "제가 질투심이 있어서 서운할 때가 있다. 동생들이 원망스럽진 않다. 셋째, 넷째한테 엄마가 잘해주는 것처럼...그런 인생은 이번 생에는 포기다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.한편 다음 회에서는 공연을 앞두고 충돌하는 소속사 대표 엄마와 아티스트 아들 임형주의 모습이 포착된다. 임형주는 "가족이나 엄마는 내가 무대에 서는 게 쉬워 보이나 보다. 아직도 무대가 두려울 때가 있다. 도살장에 끌려가는 것처럼 너무 불안하다"며 엄마에게 섭섭함을 털어놓는다. 그러자 임형주의 어머니는 "너는 그 자리가 귀찮은 거야. 이런 태도는 프로가 아니다"라며 오히려 아들을 타박한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr